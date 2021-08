Sérignan - Maison des Orpelières : ateliers pêche tous les lundis !

Maison des Orpelières : ateliers pêche de 15h à 17h, goûter local compris, 15€ par enfant, tous les lundis jusqu'au 31 août

Les enfants (de 6 à 12 ans) partent à la découverte des différentes espèces de poissons présentes sur le site, leurs caractéristiques morphologiques, leurs mœurs alimentaires ainsi que la faune et la flore locale, en compagnie de Bastien.



Notre intervenant montrera aux enfants le matériel de pêche. Pour qu'ils puissent identifier le matériel et son utilité, comment préparer son bas de ligne , savoir attacher son leurre correctement et le lancer correctement.



Après toutes ces explications, il n'y a plus qu'à mettre en pratique les conseils de Bastien et c'est parti...1,2,3 pêche ouverte !



Réservation obligatoire.