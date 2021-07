Occitanie - Avec « Proxivaccin Campings », l'Occitanie facilite la vaccination des vacanciers

Avec « Proxivaccin Campings », l'Occitanie facilite la vaccination des vacanciers et des professionnels du tourisme

Depuis le début de la crise sanitaire, l'Occitanie se mobilise pour accompagner les professionnels de santé dans la lutte contre la propagation du virus. Après Proxitest, dispositif de test itinérant, et Proxivaccin, camion de vaccination mobile, la Région, l'Agence Régionale de Santé, la Croix-Rouge Française et la Confédération Occitanie de l'Hôtellerie de Plein Air lancent une campagne de vaccination dans les campings du littoral. L'opération « Proxivaccin Campings » débutera le 3 août prochain dans les 4 départements du littoral et se déroulera jusqu'au 30 septembre (planning et modalités pratiques ci-dessous).

Parmi les régions les plus attractives de France, l'Occitanie accueille cet été de nombreux touristes et visiteurs notamment dans les départements du littoral. Au même moment, les indicateurs sanitaires révèlent une recrudescence des contaminations et une forte propagation du variant Delta, entrainant la mise en place de nouvelles mesures nationales destinées à freiner l'épidémie. Dans ce contexte, les partenaires régionaux ont souhaité intervenir de manière ciblée, au plus près des publics et des territoires impactés. Durant les mois d'août et de septembre, plusieurs opérations de vaccination seront ainsi organisées dans les campings du Gard, de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales et permettront d'apporter une solution de proximité.

Une fois les campings volontaires identifiés pour accueillir ce dispositif, les équipes de la Croix-Rouge Française seront déployées sur place durant une ou plusieurs journées. Seront éligibles toutes personnes résidant dans le camping ou professionnels employés par le camping ou employés dans un des campings partenaires, âgées de 12 ans et plus (hors ressortissants étrangers), qu'il s'agisse de la première ou de la seconde injection. La vaccination sera réalisée avec des vaccins ARN messager (Moderna) sur présentation du seul numéro de sécurité sociale

« Face à la propagation inquiétante du variant Delta, j'ai souhaité que la Région prenne une nouvelle fois toute sa part dans la campagne de vaccination. Il s'agit bien sûr d'informer et de sensibiliser le plus largement possible sur l'importance de la vaccination pour sortir de l'épidémie. Mais il est également indispensable de proposer des dispositifs agiles et accessibles. Proxivaccin Campings nous permettra de toucher les gens directement sur leur lieu de vacances mais aussi les professionnels des campings avec une solution simple et rapide pour se faire vacciner. Dans cette course contre la montre que nous avons engagée contre le virus, nous apportons une nouvelle fois la preuve que les collectivités et acteurs locaux peuvent agir de manière coordonnée avec efficacité et en proximité. Je tiens à remercier l'ensemble des partenaires et des équipes mobilisées au cœur de l'été pour la réussite de cette opération » a notamment déclaré Carole Delga, présidente de la Région Occitanie.

Pierre Ricordeau, Directeur Général de l'ARS Occitanie rappelle que le 29 juillet « plus de 6,2 millions d'injections de vaccins ont déjà été réalisées en Occitanie et 2,7 millions d'Occitans ont un schéma vaccinal complet. De nombreux acteurs sont mobilisés pour accélérer la vaccination dans chaque territoire en Occitanie dans un contexte où l'épidémie se diffuse avec une rapidité et une ampleur inédite. L'Agence régionale de santé souligne cet engagement fort des professionnels de la santé et du secteur médico-social, et des collectivités qui apportent leur appui à cette campagne, aux côtés des services de l'Etat. L'enjeu de la proximité invite à des initiatives nouvelles qui vont aller vers nos concitoyens. C'est tout l'intérêt de ce dispositif itinérant, qui complète les dispositifs de vaccination en Occitanie. »

« La Croix Rouge française, fortement mobilisée depuis le début de la pandémie, intensifie sa mobilisation dans la campagne vaccinale. Associée au Conseil Régional Occitanie, à l'ARS et à la COHPA, la Croix Rouge française renforce ses dispositifs d'« aller-vers » pour assurer la vaccination de la grande majorité de la population pendant toute la période estivale. » a indiqué Georges Labonne, président de la délégation territoriale du Gard et vice-président de la Croix-Rouge Française Occitanie

« Premier hébergeur touristique marchand de la région, l'hôtellerie de plein air en Occitanie a immédiatement confirmé sa participation au dispositif lancé par le Conseil Régional, l'ARS et la Croix Rouge. Les 200 campings adhérents installés sur le littoral ont été sollicités pour accueillir les équipes de la Croix Rouge en mettant à disposition un espace fonctionnel, confortable, en assurant la communication et la logistique. Les campings volontaires proposeront ainsi à ceux qui le souhaitent, une vaccination de proximité.

La sécurité de nos clients et de nos salariés est essentielle pour notre profession. Nous appliquons un Protocole sanitaire validé par le gouvernement depuis déjà 2 ans, soucieux de proposer des vacances dans de bonnes conditions. Nous mettons tout en œuvre pour que les touristes apprécient notre région ! » précise Philippe Robert, président CO-HPA

Une mobilisation partenariale pour une action ciblée et coordonnée

La Région mobilise 111 000 € pour soutenir la Croix-Rouge Française dans l'organisation de cette campagne de vaccination. L'Agence Régionale de Santé Occitanie y contribue également à hauteur de 155 000 € et assurera la fourniture des vaccins ainsi qu'un appui logistique via son réseau de délégations départementales.

La Croix Rouge organise et met en œuvre le planning d'accueil des patients et d'intervention, garantit l'opérationnalité du dispositif et mobilisera pour chaque intervention une équipe chargée de la prescription et de la vaccination dans le cadre des protocoles ad'hoc, ainsi que l'équipe non médicale nécessaire à l'organisation du dispositif.

La Confédération Occitanie de l'Hôtellerie de Plein Air assure le recensement des campings du littoral adhérents et volontaires pour accueillir les centres de vaccination. Ils offriront à leurs clients la possibilité de se faire vacciner et mettront à disposition de la Croix Rouge un emplacement dédié et accessible.

Proxivaccin Campings : calendrier prévisionnel et informations pratiques

Pour rappel : seules les personnes résidant ou travaillant dans le camping ou dans un des campings partenaires sont éligibles au dispositif.

Mardi 3/08 de 10h à 12h30 - 14h à 18h30 au camping Domaine de la Dragonnerie à Vias (34) ; au Camping Le Floride et l'Embouchure à Le Barcarès (66) ;

Mercredi 4/08 de 10h à 12h30 - 14h à 18h30 au Camping La Petite Camargue à Aigues-Mortes (30), au Camping Méditerranée Plage à Vias (34) et au Camping La Sardane à Argelès-sur-Mer (66) ;

Jeudi 5/08 de 10h à 12h30 - 14h à 18h30 au Camping l'Eden au Grau-du-Roi (30), au Camping Les Champs blancs à Agde (34), au Camping Cala Gogo à St Cyprien (66);

Les vacanciers et professionnels des campings âgés de 12 ans et plus (hors ressortissants étrangers) souhaitant se faire vacciner sont invités à s'inscrire directement auprès de leur camping.

Les prochaines opérations programmées dans les campings du littoral seront publiées régulièrement sur la page internet dédiée : www.laregion.fr/proxivaccin-camping.

Pour rappel // Camion Proxivaccin et TAD gratuit : ça continue !

Les vacanciers séjournant dans des secteurs plus éloignés du littoral peuvent bénéficier de l'opération de vaccination itinérante Proxivaccin, organisée avec l'ARS et CETIR, qui se poursuit actuellement et dont le camion mobile a déjà permis de procéder à plus de 14 000 injections.

Calendrier et informations pratiques : www.laregion.fr/proxivaccin

Jusqu'au 31 août, la Région propose également un service de transport à la demande gratuit pour les personnes de plus de 70 ans devant rejoindre un site de vaccination en Occitanie. Pour ces mêmes publics, l'aller-retour en train liO pour se rendre sur un lieu de vaccination est également gratuit.

Informations et réservations : https://lio.laregion.fr/tad-vaccin-covid