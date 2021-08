Sète - Programmation de la 1ère quinzaine d'août, Brassens à Sète

PROGRAMMATION : 1ère quinzaine d’août 2021





PROGRAMMATION LE ROQUEROLS – Brassens a 100 ans

DIM 1ER AOÛT

JOËL VERNET ET L’AUVERGNAT

10h30 (Inclus dans l’accès journée)

« Causerie au coin du Phare » avec Joël Vernet sur l’Auvergnat de Brassens

“Ce n’était qu’un peu de pain”. Animation par Bernard Lonjon sur les thèmes chers à Brassens.

PIZZICATO

19h (Inclus dans l’accès journée. Concert)

Elles ne restent jamais longtemps au même endroit, elles suivent leur propre parcours, en musique. Elles s’approchent de vous, « sotto voce », ni trop près, ni trop loin, juste un instant, le temps d’une chanson, d’un frisson, d’un pincement, d’un «pizzicato». Dans cette intimité, elles vous offrent un petit numéro, une petite mise en scène.

MAR 03 AOÛT

DANIEL VILLANOVA : BOUROUGNAN FÊTE BRASSENS

21h30

19€/Tarif réduit 16€.

Humour

Un événement incroyable se prépare à Bourougnan ! Pour les cent ans de

‘Tonton Georges’, Lucette, aidée de la « fine fleur » des figures locales, y organise un grand hommage à l’auteur de La mauvaise réputation. 1h30 de paroles sans musique, certes, mais qui ne manquent pas d’air !!!

JEU 05 AOÛT

BRASSENS SOCIAL CLUB : HERVE TIREFORT (BRASSENS-TRENET-LAPOINTE)

20h30

6€/Tarif réduit 3€.

Musique

Le chansonnier Hervé Tirefort décoiffe les chansons de ces trois monstres sacrés en les défossilisant avec humour et fantaisie.

VEN 6 AOÛT

CONJUNTO JALEO + GUEST

20h30

12€/Tarif réduit 9€.

Musiques

Le Conjunto Jaléo est constitué de musiciens d’horizons différents, partageant tous la même passion pour cette nébuleuse festive qu’est la musique latino-américaine version Brassens.

SAM 07 AOÛT

CARGO GORILLE : GUIDO (ACID ARAB)

19h30

6€/Tarif réduit 3€.

Dj

Guido, moitié d’Acid Arab, viendra nous livrer un Dj set unique emprunte de sa fascination pour Pierre Vassiliu qui a fait naître deux compilations géniales sur le label Born Bad.

MER 11 AOÛT

DEMI FESTIVAL

14h - 01h

Gratuit

JEU 12 AOÛT

HICHAM BENJOUDAR - « GARE AU GORILLE » BRASSENS SOUS HYPNOSE

20h30

12€/Tarif réduit 9€

Spectacle inédit d’hypnose sur la thématique Brassens.

VEN 13 AOÛT

LA BRIGADE DU KIF + GUEST

20h30

12€/Tarif réduit 9€.

Rock, Ska festif

Une boule d’énergie colorée de sonorités ska, rock, swing et punk qui vous mettront des fourmis dans les pieds et du soleil dans les oreilles !

SAM 14 AOÛT

BRASSEN’S NOT DEAD + GUEST

20h30

12€/Tarif réduit 9€.

Punk Rock

Les Brassen’s Not Dead ont décidé de faire revivre la mémoire de

Georges Brassens, le célèbre poète soi-disant disparu en 1981.

Ils reprennent ses chansons en gardant l’humour et l’esprit contestataire

de ses textes, en y apportant toute leur énergie Rock.

LES RENDEZ-VOUS AVEC VOUS

“Rendez-vous avec vous” est une programmation dans la programmation qui convie petits et grands à vivre une expérience Brassens unique et moderne à la rencontre de sa vie, son oeuvre, et des empreintes qu’il a laissées dans sa ville et sur ses habitants.

Retrouvez toutes les semaines :

LA VISITE COMMENTÉE DU ROQUEROLS

Tous les jours à 11h et 15h - inclus dans l’accès journée

“RemBobino”

Toutes les semaines, Rembobino vous invite à la projection de films autour de Georges Brassens à 15h30 dans la salle du cabaret

Patachou, au coeur du Roquerols:

Mercredi : Porte des lilas, de René Clair avec Georges Brassens et

Pierre Brasseur…

Jeudi: Trois sur la photo, de Sandrine Dumarais : Brel, Brassens, Ferré.

Vendredi : Georges Brassens, une histoire de femmes. (archives inédites de l’INA)

Samedi : Le regard de Brassens, de Sandrine Dumarais

Et tous les jours de 15h30 à 17h, projection en boucle du film de

Rémi Sautet: La Supplique des Sétois.

“Les Matinées musicales”

Pour accompagner votre déjeuner les professeurs du conservatoire en performance sur le pont du Roquerols.

Tous les jours de la semaine de 10h30 à 13h30

“JE ME SUIS FAIT TOUT PETIT”

Atelier pour enfants en collaboration avec les Beaux-arts.

Tous les mercredis de 10h à 12h - tarif unique 6€

Lulu Berenguer

Déambulation musicale dans le Roquerols.

Tous les mercredis de 10h à 14h - inclus dans l’accès journée.

“Les Suppliques Sonores”

Format dédié aux textes qui ont du sens, aux mots qui résonnent et percutent. Bercé par la voix d’acteur(e)s asseyez-vous sur un transat pour écouter les mots qui se mélangent au son des mouettes de manière à vous faire vivre une expérience littéraire unique.

Tous les samedis à 18h

“Escape Game Brassens”

En collaboration avec le Game Lab venez découvrir l’univers de

Brassens en immersion sur application mobile dans une scénographie grandeur nature.

Parties en vente à la billetterie du bateau, Tarif unique 5€

“SE FAIRE TAILLER LES MOUSTACHES COMME GEORGES”

Pendant les concerts de la programmation officielle du centenaire

Brassens, les jeunes barbiers de Sète vous taillent la moustache comme Georges ce Hipster !

À venir :

20/08 Kristo Numpuby • 25/08 Nicolas Jules • 26/08 Cléa Vincent

27/08 Soan • 10/09 Tous en Chanson - Pascal Contet

11/09 Sieste Musicale - Bastien Lallement • 12/09 Contrebrassens

01/10 La Tour des Miracles • 02/10 Rock it to the Moon : TIÑA

29/10 Le Rififi présente : Gontard • 30/10 Alexis HK « Georges et moi »

06/11 Ours • 13/11 Barbara Carlotti • 19/11 Catastrophe

27/11 Le petit Georges ...

INFOS PRATIQUES

OUVERT DU MERCREDI AU DIMANCHE DÈS 10H

Bar Restaurant & Tapas :

Carte élaborée sous la supervision bienveillante de Pierre Vedel ami de

Georges, préparée avec application par les célèbres “The Marcel” et

“Maison Politi”, et servie par l’équipe de Jimmy en cuisine.

Service de 12h à 15h30 et de 18h à 22h30.

sete.fr/menu-brassens - réservation au 06 82 92 53 86

TARIFS

Le bateau du centenaire Brassens, amarré quai du Maroc, permet d’accueillir 250 personnes maximum. Les cartes d’abonnement vous permettent d’accéder au bateau à volonté et de profiter des tarifs réduits sur les concerts. L’accès est gratuit- pour les enfants jusqu’à

10 ans inclus (accompagné avec un plein tarif ou tarif réduit).

Le bar et la restauration sur le bateau n’acceptent le paiement qu’en CB uniquement.