Occitanie - Vendredi 30 juillet 2021 : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Une évolution notable des indicateurs d’activité hospitalière : 666 hospitalisations en cours (+112) dont 120 en réanimation et soins critiques (+31) et 4 635 décès (+13 en 3J) à l’hôpital.

Le bulletin met également l’accent sur les initiatives de proximité qui se développent partout en Occitanie pour faciliter la vaccination au plus près des besoins.

Tous mobilisés !

Alors que lesindicateurs ne cessent de progresser dans notre région, la vaccination, le dépistage et le respect des gestes barrièress’imposent comme lesderniersrempartsface à laflambéede l’épidémie. Face à cet en jeu crucial,tous les acteurs

sontfortementmobiliséspouraccélérerlavaccination. En complémentdes dispositifs classiques, les initiatives se multiplient partout en Occitanie pour favoriser l’accès à la vaccination au plus prêt des besoins : élargissement des horaires des centres; opérations de vaccination éphémères sans rendez-vous, opérations itinérantes de proximité vers les zones rurales et les lieux touristiques...A titre d’ exemple, dès la semaine prochaine, le dispositif « Proxivaccin camping »porté avec la Région Occitanie et la Croix rouge française permettra aux clients et professionnels des campings adhérents de se faire vacciner sur leur lieu de vacances.

Alors, pas d’hésitation, la vaccination c’estmaintenant !