Mèze - Un nouveau revêtement pour la salle de gym

Un nouveau revêtement pour la salle de gym

La Ville de Mèze procède actuellement au remplacement des 200 m² de surface au sol de la salle de gym du complexe Bernard Jeu. Ce nouveau revêtement atteint un niveau de confort et de sécurité conforme aux normes des sols sportifs intérieurs et sols multisports. Il permet une meilleure adhérence, une plus grande stabilité des appuis et une excellente absorption des chocs. Gymnastiques douces, danses, yoga, pilate… plusieurs associations et des centaines de Mézois pratiquent leur activité dans cette salle tout au long de l’année.

Le montant de cet investissement s’élève à 18 000 €.