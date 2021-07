Sète - Cérémonie de remise des diplômes aux élèves aides-soignants de la promotion 2020-2021

Cérémonie de remise des diplômes aux élèves aides-soignants de la promotion 2020-2021

Après les étudiants infirmiers, ce sont les élèves aides-soignants qui se sont vus remettre leur diplôme le 19 juillet

Ils sont 28 à avoir réussi cette formation (taux de réussite de 85%) au terme d’une année de formation marquée, pour eux aussi, par le contexte difficile de la crise sanitaire que nous vivons

Bien entourés par une équipe pédagogique de qualité, ils ont suivis les enseignements en distanciel et en présentiel quand cela était possible

Comme leurs collègues étudiants infirmiers, ils ont été déployés dans les services pour prêter main forte aux professionnels de santé auprès des personnes soignées et des résidents, sans faillir, avec persévérance et avec la maturité qui les caractérise

Un grand merci aux équipes pédagogiques, techniques et administratives de l’IFAS ainsi qu’aux tuteurs, maîtres de stage et professionnels des hôpitaux du Bassin de Thau qui les ont accompagnés tout au long de l’année

Le diplôme d’Etat d’aide-soignant vient certifier après validation par la DREETS, qu’ils ont acquis les compétences et la qualification nécessaires à l’exercice de leurs missions d’aide-soignant pour soigner chaque patient et chaque résident au regard de ses besoins singuliers.

Ils ont choisi d’œuvrer dans les territoires au sein d’un collectif de soins, au service des patients qu’ils soient salariés du public ou du privé et d’exercer une profession passionnante qui engage leur responsabilité à chaque instant et implique de respecter des règles professionnelles et éthiques, des règles de bonnes pratiques en s’inscrivant dans une démarche d’amélioration continue de la qualité des soins pour la sécurité de la prise en charge des patients et des résidents, dans une démarche clinique.

Nous les félicitons d’avoir atteint leur objectif de professionnalisation et leur souhaitons de bonnes vacances !