Sète - Les Automn'halles placées sous le signe de Brassens

Les Automn’halles placées sous le signe de Brassens

Les Automn’halles, nom du festival du livre qui se tient chaque année au mois de septembre se déroulera du 22 au 26 septembre.

Ce vendredi 23 juillet, François Commeinhes recevait en mairie les membres du festival dont Laurent Cachard, président des Automn’halles. Aux côtés du maire et de Claude Muslin, adjointe à la culture, le président du festival a dévoilé la liste des invités prestigieux (Tahar Ben Jelloun et Yasmina Khadra notamment), suivi des lieux dans lesquels les rencontres se déroulent les rencontres et un ouvrage, présenté sous forme d’abrassencédaire où chaque lettre correspond à une thématique chère au poète.

Ce livre-hommage à Brassens sera disponible à la vente sur les lieux du festival et du centenaire Brassens, à l’office du tourisme et dans les librairies.

Si ces rencontres attirent chaque année un nombre considérable de spectateur, cette 12e édition des Autom’halles a été pensée comme un hommage à Brassens, à l’heure où les festivités autour du centenaire du poète battent leur plein.