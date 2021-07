lL'Isle Jourain - Cap'Formations Sport pour le bonheur des passionnés qui veulent en faire leur métier

Implanté dans le Gers, CAP’FORMATIONS SPORT s’est transformé en SCOP (Société Coopérative et Participative) le 30 avril dernier. Un organisme de formation spécialisé dans les domaines du sport, de la forme et de la santé, des secteurs en plein développement.

La qualité au cœur du service

CAP’FORMATIONS SPORT est un centre de formation aux métiers du sport, de la forme et de la santé, à l’écoute et au service du particulier, des associations, des entreprises et des collectivités. Il propose des formations diplômantes d’éducateur sportif ainsi que des modules de formation continue aux sujets variés : nutrition sportive, activité physique adaptée à la maternité et aux séniors, Yoga, Pilates, stretching ,techniques de vente pour les coachs sportifs… Sa volonté est de fournir aux stagiaires l’ensemble des connaissances et compétences nécessaires à une bonne insertion ou évolution professionnelle. Il a obtenu la certification Qualiopi qui atteste de la qualité des processus mis en œuvre par les prestataires d’actions concourant au développement des compétences.

La structure étant implantée dans le Gers, la majorité des formations se déroulent à l’Isle Jourdain, une partie des formations continues à Paris et quelques-unes sont proposées à distance.

De l’association à la SCOP

Partant d’un constat qu’il manquait des structures liées à la formation sportive sur la région, Fanny AVEZAC a fondé une association en juillet 2019 mais très vite, le statut a atteint ses limites. Face à une croissance qui s’accélère et des objectifs de plus en plus gros, il était essentiel de réfléchir à un autre statut pour l’organisme de formation.

CAP’FORMATIONS SPORT a donc décidé de se transformer en SCOP, un statut qui permet de maintenir la personnalité juridique de la structure et ainsi conserver l’ensemble des certifications obtenues.

« Une transformation réussie grâce à un accompagnement efficace. Nous avions très peu de connaissances sur toutes les questions juridiques et l’Union Régionale a pu nous amener son expertise » affirme Fanny AVEZAC, dirigeante de la coopérative. « En intégrant le réseau des SCOP, nous espérons rencontrer les dirigeants des autres coopératives afin d’échanger sur nos expériences et bien sûr pourquoi pas y trouver des opportunités de collaborations. »

Une SCOP en quête d’expansion

CAP’FORMATIONS SPORT est aujourd’hui composé de 21 formateurs dont 3 salariés associés et 1 associé extérieur. Son objectif est de développer l’emploi : 3 autres salariés vont rejoindre l’équipe d’ici la fin d’année.

Un autre objectif anime l’équipe, celui de devenir itinérant sur le territoire afin de proposer les formations au plus près des besoins des particuliers, des associations, et des entreprises selon la demande. L’ouverture d’une antenne pédagogique, à Graulhet dans le Tarn, est d’ailleurs prévue pour septembre 2021.