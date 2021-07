Montpellier - Nouvelle récolte de mégots à Port Marianne

Comme tous les premiers dimanches du mois, le Comité de Quartier Port Marianne et Sentinelles de Rivières, vous invitent à une chasse aux déchets, récolte de mégots et à nouveau autour du Bassin Jacques Coeur et au bord du Lez à Montpellier.

Accueil de 9h30 à 10h30, devant le Pavillon Jean Nouvel (local noir aux maquettes). Arrêt de tram Port Marianne ou Pablo Picasso. Venir avec des gants, une gourde d'eau, un couvre-chef. Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte et les consignes sanitaires respectées.

Fin de l'action au plus tard à midi.

Renseignements: contact@sdr34.fr ou 06 87 79 85 81.