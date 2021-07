Sérignan - Un lieu, une histoire : le château Vargoz !

Un lieu, une histoire : le château Vargoz !

Le château Vargoz est un hôtel particulier de style néo-classique, construit en 1862 par la famille Lamotte. Il passe successivement entre les mains des familles Gautier, Gély, Ollié-Mignard, Espinadel avant d’être acquis en 1955 par la commune auprès de Jean Vargoz son dernier propriétaire particulier.

Seules les façades sont d’origine, l’intérieur a été remanié à plusieurs reprises, surtout depuis 1955. Comme dans tous les châteaux pinardiers du XIX° siècle, il fallait montrer sa richesse.

À l’extérieur cela se traduit par les nombreux décors grappes de raisins, feuilles d’acanthes, cariatides, monogramme (BL) de la famille Lamotte. À l’intérieur un décor en trompe-l’œil imite à la perfection le marbre, la ferronnerie d’escalier est en fonte de fer de Graissessac et le carrelage emblématique est en ciment. Dans les entrailles du château on retrouve les cuisines avec le potager et le four, l’ancien escalier qui menait à l’étage. La cuisine était ventilée et éclairée par des trappes. Hôtel particulier, logements de fonction pour les enseignants et les employés municipaux, centre de loisir, salles pour les associations… le lieu a eu plusieurs fonctions dans le temps. Il accueille notamment aujourd’hui des artistes en résidence et des expositions. Vous pouvez admirer dans le parc ombragé de 1 610 m², un parcours de sculptures évolutif qui met en lumière la beauté intemporelle des lieux. Le patrimoine du village recèle bien des pépites que nous vous invitons à découvrir au détour d’une flânerie dans les rues du cœur de ville.