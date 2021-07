Lourdes - Les jours et horaires du centre de vaccination et des deux centres de dépistage de la Covid-19

La ville de Lourdes souhaite rappeler aux habitants et aux touristes les jours et horaires du centre de vaccination et des deux centres de dépistage de la Covid-19.



Centre de vaccination à l’Espace Robert Hossein

Le centre de vaccination est ouvert :

mardi et jeudi de 8h00 à 13h00 et de 17h30 à 20h30

mercredi et vendredi de 8h00 à 13h00



Pour prendre rendez-vous :

Auprès de votre médecin traitant

Par téléphone au 0800 54 19 19

Sur Doctolib : avec le lien internet suivant vous arriverez directement sur la page de RDV pour Lourdes

https://partners.doctolib.fr/centre-de-sante/lourdes/centre-de-vaccination-covid-19-lourdes





Centres de dépistage

Deux centres de dépistage sont mis en place par l’ARS, la Croix Rouge et la Ville de Lourdes et le Sanctuaire :

Place du Champ Commun : vendredi et samedi de 10h00 à 13h30 et de 18h à 21h

Sanctuaire (porte St Joseph) : mardi, jeudi et dimanche de 10h00 à 12h30 et de 14h à 17h

Des tests antigéniques avec résultats immédiats sont effectués gratuitement. Vous devez présenter votre carte vitale pour pouvoir enregistrer les résultats sur l'application d'Ameli et générer un certificat avec QR code. Les dispositifs sont prévus jusqu'au 30 septembre.



Pour les ressortissants étrangers nécessitant un test RT-PCR pour leur retour dans leur pays d’origine, les médiateurs covid les orienteront directement vers un laboratoire d'analyse.