Sète - La Saint Louis une nouvelle fois annulée

La Saint Louis une nouvelle fois annulée

Après concertation et en accord avec le Président de la coordination des sociétés de joutes, du Président de la ligue de joutes et des invités d’honneur, André Lubrano et famille Louis Molle, François Commeinhes, Maire de Sète, a annoncé ce matin l’annulation des fêtes de la Saint Louis 2021.

Ces derniers jours, la situation sanitaire est devenue plus préoccupante avec l’accélération de l’évolution à la hausse du taux d’incidence sur le département de l’Hérault, et notamment sur les tranches d’âges les plus jeunes.

Depuis plusieurs semaines, la Ville travaillait, avec la Préfecture, pour organiser une Saint Louis qui répondait aux règles sanitaires en vigueurs, contraignantes mais bien légitimes. Avec la nouvelle évolution de la réglementation liée aux manifestations et grands rassemblements sur l’espace public - et notamment l’extension du pass sanitaire depuis le 21 juillet - il devenait, compte tenu des spécificités de la Saint Louis, de sa fréquentation et de sa localisation en cœur de ville, difficile de la maintenir.

Dans ces conditions, et afin de ne pas faire courir de risque à la population, la Ville a pris la décision d’annuler sa traditionnelle fête locale.

« Cette année encore, notre ville ne connaitra pas sa fête de la Saint Louis. C’est une décision douloureuse, et je mesure toute la déception des Sétoises et des Sétois, des commerçants, des associations et des jouteurs. Mais la Saint Louis sans l’esprit de partage, de communion et de convivialité qui l’anime n’est pas vraiment la Saint Louis. Nous sommes visiblement confrontés à une 4ème vague, et cette décision est la seule que nous pouvions prendre, dans le seul intérêt qui nous anime depuis le début de cette pandémie : protéger les Sétois » indique François Commeinhes.