Hérault - Pour la sauvegarde de la culture populaire et de nos traditions - Une fête ne s'improvise pas !

Protéger les populations : OUI ! Mais pas n’importe comment et à n’importe quel prix…

Nous, Fédération Nationale des Comités et Organisateurs de Festivités - FNCOF et nos partenaires, dénonçons formellement l’attitude portée par certains préfets et par nos gouvernants envers nos organisations associatives qui prennent des décisions sans concertations en ne considération que l’aspect sanitaire sans tenir compte des engagements considérables (financiers, matériel et humain) que nos responsables associatifs et festifs mettent en place pour organiser leurs évènements et appliquer les dispositifs sanitaires complémentaires.

Une fête ne s’improvise pas !

Elle nécessite une attention et un investissement important pour qu’elle se déroule de la meilleure manière et en toute sécurité, et ce avec plusieurs semaines de préparation.

Une fête c’est aussi des engagements auprès d’artistes, d’orchestres de bals, d’artificiers, avec qui nous signons des contrats qu’il va bien falloir honorer ! et comment le faire sans recettes depuis 18 mois, et surtout après avoir puisé, pour certain, dans nos fonds propres pour solder ceux de 2020 !

Il faut impérativement mesdames et messieurs nos gouvernants, et vous mesdames et messieurs les Préfets qui avez la gestion de cette crise sur vos territoires, concerter et accompagner les associations quel qu’elles soient avant de prendre des décisions qui peuvent avoir un effet dévastateur sur leur fonctionnement pouvant aller jusqu’à l’arrêt irrévocable de leurs activités. Il en va de la sauvegarde de la Culture Populaire et de nos traditions.

Il est important aussi que les textes négociés arrivent rapidement dans les territoires pour que le corps préfectoral fasse appliquer des décisions justes et non interprétées Travaillons ensemble pour concilier vie associative, activité économique et protection des populations.

Travaillons ensemble pour accompagner et aider les associations qui seraient en difficultés avec la mise en place de dispositifs de soutien comme le fond de garantie que nous portons depuis octobre 2020 et qui n’est pas encore mis en place.

Les organisateurs de festivités bénévoles organisent prés de 75% des fêtes populaires en France et représentent 10 Milliards d’euros d’investissement chaque année.

L’Etat a su aider les festivals, il doit pouvoir aider maintenant l’associatif festif ! Ces sujets importants doivent être portés par tous dés maintenant et feront l’objet d’intérêts particuliers lors de nos états généraux des festivités culturelles et populaires qui se dérouleront, en présence du ministère de la Culture et des associations des Maires le 30 septembre prochain à MONTARGIS. (Plus d'infos sur : www.fncof.com )

David Petit, Président de la Fncof

Arnaud THENOZ, Président Délégué de la Fncof

Dans l'Hérault, la Fédération Nationale des Comités et Organisateurs de Festivités (FNCOF), est représentée par Eric Stiénon et Sébastien Vallée délégués départementaux de la fédération, il est possible de suivre l'actualité sur la page Facebook départementale de la FNCOF de l'Hérault : FNCOF Hérault 34 - Téléphone : 06 76 71 28 39

La FNCOF est à l'écoute, soutient et aide les organisateurs de festivités (Comités des fêtes, Collectivités, Offices de tourisme, Organisateurs de festival, Associations artistiques, sportives, culturelles ...).