Valras-Plage - Occitanie Beach Rugby Tour : les finales annulées !

Occitanie Beach Rugby Tour : les finales annulées !

Alors que la plage Rive Gauche du Grau-du-Roi devait être le théâtre des Finales de l’Occitanie Beach Rugby Tour, ce samedi 24 Juillet, la Ligue Occitanie de Rugby est contrainte de devoir annuler cette manifestation.

La Ligue Occitanie de Rugby a dû s’y résoudre. Alors que les 3 étapes qualificatives de l’Occitanie Beach Rugby Tour avaient réuni, tour à tour (Valras-Plage, le 03/07 ; St-Pierre-la-Mer, le 10/07 et Argelès-sur-Mer, le 17/07/) un total de 30 équipes, la finale tant attendue au Grau-du-Roi n’aura pas lieu.

En effet, les dernières mesures sanitaires entrées en vigueur le 21 juillet dernier, imposant le pass sanitaire pour toutes les manifestations regroupant au moins 50 personnes, ne permettent pas la participation de tous dans des conditions permettant de garantir la santé

de chacun.

La grande majorité des 14 équipes qualifiées pour l’étape finale n’est pas en capacité de pouvoir répondre aux dernières mesures sanitaires, à savoir pass sanitaire ou Tests PCR ou antigénique négatifs de moins de 48h.

Après concertation de l’ensemble des participants, la Ligue Occitanie de Rugby a dû prendre cette décision douloureuse d’annuler la finale programmée au Grau-du-Roi.

Dorothée Perez, Vice-Présidente de la Ligue Occitanie de Rugby en charge de l’Occitanie Beach Rugby Tour : « Même si elle s’impose, cette décision nous attriste énormément ! Les équipes ont répondu présent au fur et à mesure des étapes proposant aux spectateurs des

phases de jeu spectaculaires. C’est ça l’esprit du Beach, en plus de la convivialité que nous avons pu retrouver sur tous les sites. Pour une première édition, et même s’il y a beaucoup de frustration par rapport à l’annulation de la finale, nous pouvons dire que l’OBRT a été

une vraie réussite grâce à l’effort de tous. La santé des joueuses et joueurs reste primordiale, c’est pour cela que la décision a été unanime ».

Désormais, le prochain rendez-vous de l’été se tiendra à Gruissan, les 31 Juillet et 1er Août, avant les finales nationales prévues le week-end suivant (7-8 Août) toujours sur les plages Gruissanaises.

La Ligue Occitanie de Rugby tient à remercier tous ses partenaires, et notamment ceux qui ont souhaité l’accompagner dans cette 1ère édition : la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, Sud de France, Rhino, le Groupe GRIM et le chocolatier Cémoi, sans oublier ses parrains, Cyrielle Banet et Guilhem Guirado.

Un grand merci également aux municipalités de Valras-Plage, St Pierre-la-Mer, Argelès-sur-Mer et du Grau-du-Roi pour leur précieuse collaboration dans la mise en place de cette tournée des plages.

Le succès n’aurait pu être au rendez-vous sans l’implication et la grande disponibilité des clubs locaux : le R.C Plages d’Orb, l’Entente Fleury Salles Coursan, l’E.S Catalane et le R.C Nîmois.

Enfin, une pensée particulière à tous ceux qui ont œuvré sur les 3 étapes : les prestataires, les arbitres, les CTC et les salariés en charge de l’organisation.

En espérant vous retrouver dès la saison prochaine pour la 2ème édition de l’OBRT.

D’ici-là, passez un bel été et surtout, prenez soin de vous !