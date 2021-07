France - Où le pass sanitaire est-il obligatoire ?

Depuis ce mercredi 21 juillet 2021, le pass sanitaire est exigé pour accéder aux lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes. Précisions.

Le « pass sanitaire activités » est exigé depuis le 21 juillet pour accéder aux lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes.



Toute personne de plus de 18 ans et plus doit ainsi présenter l'une des trois preuves sanitaires prévues par le pass pour accéder aux lieux et événements suivants (décret n° 2021-955 du 19 juillet 2021) :

Les salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions

Les chapiteaux, tentes et structures

Les salles de concerts et de spectacles

Les cinémas

Les festivals (assis et debout)

Les événements sportifs clos et couverts

Les établissements de plein air

Les salles de jeux, escape-games, casinos

Les lieux de culte lorsqu'ils accueillent des activités culturelles et non cultuelles

Les foires et salons

Les parcs zoologiques, les parcs d’attractions et les cirques

Les musées et salles d’exposition temporaire

Les bibliothèques (sauf celles universitaires et spécialisées)

Les manifestations culturelles organisées dans les établissements d'enseignement supérieur

Les fêtes foraines comptant plus de 30 stands ou attractions

Tout événement, culturel, sportif, ludique ou festif, organisé dans l’espace public susceptible de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes

Les navires et bateaux de croisière avec hébergement

Les discothèques, clubs et bars dansants, quel que soit le nombre de clients accueillis au sein de l’établissement.

Le cas particulier des jeunes

Pour tenir compte de la situation spécifique de certaines catégories de personnes, l’obligation du « pass sanitaire » est repoussée au 30 août pour les jeunes de 12 à 17 ans.



La raison en est que la vaccination n’ayant été ouverte, pour cette catégorie d’âge, qu’au mois de juin, des millions de jeunes auraient été contraints d’effectuer des tests à répétition pour toutes leurs activités estivales, à partir du 21 juillet.



Cet aménagement permettra, d’ici au 30 août, aux 12-17 ans d’être vaccinés.