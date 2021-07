Frontignan - L'artiste Reka présente sa nouvelle exposition « Couleurs éclectiques »

L’artiste Reka présente sa nouvelle exposition « Couleurs éclectiques »

C’est une nouvelle fois à Frontignan la Peyrade, sur les vitrines des halles, que l’artiste David Ribera, alias Réka, expose son travail. Des œuvres qui créent le parallèle entre le monde actuel et son monde à lui. Un imaginaire coloré et chatoyant qui invite au voyage aux confins de l’étrange, peuplé de personnages humanoïdes et de paysages oniriques.

Si l’exposition est visible en permanence sur les vitrines des halles jusqu’au 4 septembre, Réka a accepté de se prêter au jeu des visites commentées et officie en tant que guide afin de présenter son travail et ainsi permettre aux visiteurs de mieux s’immerger dans son univers singulier entre monde imaginaire et monde réel. Deux premières visites, commentées par l’artiste donc, se sont déroulées ce mardi 20 juillet devant un auditoire confidentiel, mais pas d’inquiétude, d’autres sessions de rattrapage sont prévues tout au long de l’été. À vos agendas !

Exposition visible en permanence sur les vitrines des halles, place du Château.

Et en visites guidées les mardis 3, 10 et 17 août à 10h15 et 11h15. Rendez-vous devant les Halles.

Gratuit – Renseignements / inscriptions : 04 67 18 54 92

Site internet : https://rekameleon.wixsite.com

David Ribera, ou Réka dans la sphère artistique, est un peintre fortement imprégné des univers du tag et du graffiti. Ses œuvres illustrent un monde aux couleurs vives, empreint de naïveté. Des rappels en étiquettes sont intégrés à ses toiles, comme dans une bande dessinée, laissant supposer qu’une continuité existe entre chacune d’entre elles.