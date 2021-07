Béziers - Pegasus : Robert Ménard ciblé par le logiciel espion, porte plainte !

Pegasus : Robert Ménard ciblé par le logiciel espion, porte plainte !

Robert Ménard, maire de Béziers et président de l'Agglomération Béziers Méditerranée est mis en cause dans l'affaire Pegasus. Ce logiciel espion pourrait avoir pris le contrôle de son téléphone portable personnel et professionnel et récupéré l'ensemble des informations (photos, messages, contacts).

Pour en savoir plus, Robert Ménard a porté plainte contre X en saisissant le Procureur de la République, pour ''atteinte à l'intimité de la vie privée, accès frauduleux à des systèmes technologiques et association de malfaiteurs''.

Pour le maire de la Ville, ce logiciel Pegasus, et son utilisation par des puissances étrangères, est très inquiétant. Il pose la question : jusqu'où va t-on aller dans la surveillance généralisée des journalistes, opposants, etc ? Notre pays ne peut accepter ces graves dérives.