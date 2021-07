Occitanie - L'Occitanie reste la 2e région la plus visitée de France !

L’Occitanie reste la 2e région la plus visitée de France

BlaBlaCar dévoile le palmarès des destinations préférées des covoitureurs

Paris, 21 juillet 2021 – Alors que les Français repensent leurs vacances en cette période singulière, BlaBlaCar dresse le palmarès de leurs destinations préférées pour l’été 2021. Si Toulouse conserve sa place dans le classement national (4éme), Montpellier perd un rang pour se retrouver 7ème. Cette année, les villes côtières semblent ne plus avoir autant la cote !

Été 2021 : l’intérieur des terres occitanes privilégié cette année par les Français

Albi, Rodez, ou encore Alès progressent cette année dans le classement des villes les plus covoiturées sur BlaBlaCar. Ces destinations touristiques, moins fréquentées que les stations balnéaires de la Méditerranée, attirent davantage de voyageurs. La cité épiscopale d’Albi gagne par exemple 11 points pour atteindre la 48ème place dans le classement national.

Pourtant les habitudes estivales des Français perdurent et malgré une baisse d’un point, Montpellier (7ème) devance toujours les villes éloignées des côtes telles que Tarbes (70ème).



La région Occitanie en deuxième place du classement national

Avec plus de 550 000 sièges qui seront proposés sur BlaBlaCar cet été, la région Occitanie conserve cette année encore sa 2ème position dans le classement national, juste derrière l’Auvergne-Rhône-Alpes mais devant l’Île-de-France ou les Pays-de-la-Loire.

La couverture du covoiturage progresse par ailleurs en Occitanie. Alors que BlaBlaCar avait desservi un peu plus de 1 600 communes de la région en juin 2020. L’application de covoiturage en compte désormais plus de 2 218 en juillet 2021, de quoi satisfaire l’ensemble des besoins de déplacement des Occitans.

+15% de voyageurs sur BlaBlaCar, par rapport à 2020

Avec des voyageurs privilégiant des solutions de déplacement économiques et souhaitant réserver à la dernière minute, l’engouement pour le covoiturage initié depuis le déconfinement se poursuit cet été.

De plus, pour répondre à la forte demande estivale et desservir les destinations touristiques, BlaBlaCar propose cet été son plus grand réseau de bus jamais déployé avec une offre 30% supérieure à l’été 2019 : plus de 100 nouvelles liaisons en bus à petit prix sont lancées en juillet vers Arcachon, Venise, Fréjus, ou encore Deauville.

”Cet été encore, une large majorité de Français devrait plus que jamais voyager dans l’hexagone et privilégier les destinations à l’écart des grandes métropoles. Les prix bas et la possibilité de réservation à la dernière minute sont des critères d’autant plus importants cette année pour choisir son mode de déplacement. Tout en restant attentifs aux mesures sanitaires, la communauté BlaBlaCar est donc prête à accueillir plusieurs millions de voyageurs en bus et en covoiturage pour permettre au plus grand nombre de partir en vacances, et de se retrouver.” déclare Nicolas Brusson, cofondateur et Directeur Général de BlaBlaCar.



Pass sanitaire : quel impact pour les voyages BlaBlaCar ?

Pour préparer la mise en place du pass sanitaire dans les transports, les équipes opérationnelles travaillent sur les conditions qui seront mises en place dans tous les bus BlaBlaCar, à partir de début août.

Le covoiturage, qui concerne par définition des groupes de 2 à 4 personnes environ, est un échange entre particuliers. Les covoitureurs peuvent se mettre d’accord avant le trajet pour trouver la solution qui leur convient le mieux pour voyager en sécurité. Pour faciliter ce partage d’information, BlaBlaCar travaille sur une fonctionnalité qui permettra aux covoitureurs qui le souhaitent de déclarer qu'ils acceptent de présenter un pass sanitaire, afin de rassurer les personnes qui veulent voyager avec eux.