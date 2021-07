Mèze - Cinéma plein air : réservation obligatoire

Cinéma plein air : réservation obligatoire

Ciné plein air « Le sens de la famille »

Jeudi 29 juillet 2021 à 22h dans le parc du château de Girard

Sortez vos chaises longues, vos fauteuils, vos oreillers, vos plaids. Préparez votre pique-nique pour toute la famille et installez-vous sur la pelouse du parc du château de Girard, sous la voûte étoilée pour vivre toutes les intenses sensations du cinéma en plein air. La projection commencera à la tombée de la nuit et seule la lune sera votre lumière d’appoint.



Un matin, les Morel se réveillent avec un gros problème. Ils découvrent que l’esprit de chacun est coincé dans le corps d’un autre membre de la famille ! Chacha, 6 ans, est dans le corps de Papa, Papa dans le corps de son ado de fils, le fils dans le corps de la grande sœur, la grande sœur dans le corps de la mère, et la mère dans le corps de Chacha…. Vous n’avez pas suivi ? Eux non plus. Et ce n’est que le début.

La billetterie est ouverte dès maintenant en prévente au cinéma municipal Le Taurus.

(04-67-43-81-70 / cinema-taurus@ville-meze.fr)

Réservation obligatoire.



Tarif unique 5€ pour les adultes, 3€ pour les moins de 18 ans. Pass sanitaire contrôlé.