Sète - Une solution d'e-commerce gratuite pour les commerçants sétois

Une solution d'e-commerce gratuite pour les commerçants sétois

Afin de proposer un dispositif durable et 100 % numérique aux commerçants sétois qui souhaitent vendre leurs produits sur Internet, une solution a été développée par Sète agglopôle Méditerranée. Elle se nomme “place du marché”. Cette plateforme de vente en ligne a été dévoilée le 15 juin. Le principe est simple : tout commerçant de Sète et son agglomération peut créer sa propre boutique en ligne et vendre ses produits directement à ses clients. Elle est consultable au bas de cette page.

Inscription gratuite pour les commerçants

Une cinquantaine de boutiques sont déjà référencées sur la place du marché. Le point fort de cette offre est la gratuité. Le commerçant qui veut débuter la vente en ligne, ou tout simplement disposer d’une vitrine en plus de son site Internet, n’a aucun frais à engager. Il lui suffit de s’inscrire (voir le mode d’emploi ci-contre) et de fournir la description de son commerce, les informations pratiques ainsi que les éléments sur les produits à vendre. Car c’est tout l’intérêt : pouvoir disposer d’un espace de vente sans passer par le lancement d’un site d’e-commerce qui nécessite forcément un peu de connaissances, de temps et d’argent.

Mode d’emploi

Vous êtes commerçant ? Vous pouvez vous inscrire pour vendre en ligne en cliquant sur le bouton orange “vous êtes commerçant” en haut à droite. Vous êtes client ? Parcourez la mosaïque de commerces et cliquez sur “voir la boutique” pour trouver le commerce de votre choix.

Photo d'illustration