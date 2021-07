Saint-Lizier - Claire Désert et Pascal Moraguès à St-Lizier!!

C'est un Grand Rendez-Vous d'exception auquel nous convie Marie Cantagrill, ce dimanche 25 juillet à 17h30 dans la cathédrale Saint-Lizier.

En effet, ce sont deux artistes de très grand talent, tous deux nommés nommée « Chevalier des Arts et des Lettres », qui viennent en Couserans, avec un programme de musique française enchanteur!! Au piano et à la clarinette, Claire Désert et Pascal Moraguès interprèteront des oeuvres de Chausson, Saint-Saëns, Debussy, Poulenc...

Après le beau concert du Quatuor Akilone qui a ouvert le "Festival des Grands Rendez-Vous", le 20 juin dernier, l'association Musique et Partage en couserans organisait, envers et contre tout le 9ème Concours International de Violon initié en 2013 par Marie Cantagrill, à Saint-Girons, rassemblant 40 candidats. Dans la catégorie Excellence, le 1er Prix était décerné à l'ukrainien , Roman Kholmatov, qui obtenait aussi le Prix de la sonorité offert par le luthier, Christophe Destannes; le 2ème Prix, offert par la Communauté de communes Couserans-Pyrénées, était remis à Sarah Jegou Sageman par Jean-Noël Vigneau; quant au 3ème Prix, il était attribué au hongrois, Marton Vorosvary, à qui était donné aussi le Prix Contemporain pour la réalisation de "Ethiopian Blues', pièce dédiée à Marie Cantagrill pour ce concours, par le compositeur Jason Meyer.

Ce dimanche 25 juillet sera suivi d'un concert le 29 juillet avec l'accordéoniste, Roman Jbanov et le joueur de balalaÏka, Alexei Brioukov, puis le Trio Zadig viendra à son tour porter la belle culture musicale en Couserans, début aout! D'autres concerts suivront dans le cadre de ce grand Festival de musique classique et contemporaine!! Ce dimanche 25 juillet, Ce sera donc un grand moment d'exception à ne pas manquer!!!!

Renseignements : Musique et Partage en couserans : 06 83 58 49 08 / musiqueetpartageencouserans@hotmail.fr