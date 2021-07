Castelnau-le-Lez - Castelnau-le-Lez devient partenaire du FRAC

Castelnau-le-Lez devient partenaire du FRAC

Pour faciliter l’accès à l’art contemporain, la commune a signé un programme de partenariat avec le Fonds régional d’art contemporain (FRAC) Occitanie, basé à Montpellier.

La Ville souhaite organiser chaque année au Kiasma, une exposition de la collection du FRAC. Castelnau-le-Lez pourra également accueillir une résidence d’artiste. Cette dernière peut être suivie d’une exposition de l’artiste concerné, sous réserve de l’obtention de financements des collectivités territoriales et/ou de la DRAC Occitanie.

La convention cadre est de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction. Pour chaque projet

développé, un avenant à la convention précisera la teneur artistique et le budget.

Les engagements de la Ville de Castelnau-le-Lez sont les suivants :

- Mettre gracieusement à disposition les lieux d’exposition

- Mettre en œuvre les moyens matériels et humains pour la réalisation d’expositions dans les

lieux municipaux choisis

- Financier les coûts des expositions (transport, assurance clou à clou, montage démontage, communication, médiation et droits d’exposition de l’artiste…) et à participer financièrement aux conférences et résidences des artiste, mais aussi à leurs voyages et séjours

- Assurer la surveillance de l’exposition et la médiation auprès du public

En contrepartie, le FRAC s’engage à :

- Mettre gracieusement à disposition de la Ville les oeuvres du FRAC pour les expositions au

Kiasma

- Apporter une aide artistique et technique pour la conception de l’exposition

- Assurer un accompagnement en termes de médiation

- Proposer à la Ville des artistes susceptibles de mener à bien une résidence et une exposition, assister la Ville dans les relations avec les artistes