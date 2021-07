Sérignan - Des oeuvres exceptionnelles ont pris place sur l'espace public

DES ŒUVRES EXCEPTIONNELLES, VÉRITABLES PIÈCES UNIQUES, ONT PRIS PLACE DANS NOTRE ESPACE PUBLIC

Des sculptures ont été installées sur la place des Anciens combattants à côté de l’Hôtel de ville : trois bustes de Marianne, symbole de la République française.

Ces œuvres sont d’une grande originalité et pour cause : ce sont des œuvres uniques, entièrement conceptualisées et conçues à Sérignan.

Retour sur ce beau projet qui a donné un résultat au-dessus de toutes nos espérances. L’histoire débute avec Monsieur le Maire Frédéric Lacas et l’adjointe Florence Lacas-Hérail qui ont souhaité installer trois bustes à cet emplacement, sous les arches de la place des Anciens combattants où ont lieu les cérémonies militaires et la fête nationale.

La commande a donc été passée au directeur des Services techniques Sébastien Baylac. Ce dernier a déjà prouvé de nombreuses fois ses talents d’ingénieur, dans la conception de la boule géante de Noël ou encore du grand cœur rouge près de la passerelle par exemple.

C’est lui qui a pensé ce système de 36 lames verticales qui offrirait des points de vues différents selon les angles de vue et les socles tels qu’ils sont aujourd’hui. Il a ensuite travaillé avec les deux ferronniers de la ville, Alexandre Raynaud et Robin Cano, qui ont fabriqué plusieurs des œuvres visibles en ville (le Cœur géant en dernière date).

Les deux agents ont assemblé et ajusté les 36 planches préalablement peintes par l’institut Thierry Albouy, puis installé et fixé les trois sculptures.

Le résultat est de grand intérêt artistique et esthétique : Sérignan s’embellit à chacune de leurs œuvres.

Si l’ensemble des agents des services techniques de Sérignan fournit un travail impliqué et de qualité, certaines tâches sont plus visibles que d’autres. Au travers de cet article, ce sont des remerciements à toutes les équipes communales que nous souhaitons faire. Sérignan a la chance de bénéficier d’agents municipaux compétents, volontaires, créatifs, à l’écoute des élus de la Ville et appliqués à améliorer le bien-vivre des habitants et des vacanciers en visite chez nous.