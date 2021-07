Mèze - Mèze a reçu le jury des villes et villages fleuris

Mèze a reçu le jury des villes et villages fleuris

Jeudi 8 juillet, la Ville de Mèze a accueilli le jury des villes et villages fleuris. Depuis 1959, ce label récompense l’engagement des communes en faveur de l’amélioration de la qualité de vie : place accordée au végétal dans l’aménagement du domaine publics, respect de l’environnement, développement de l’économie locale, attractivité touristique et préservation du lien social.

La délégation municipale, composée d’élus et de techniciens, a présenté la commune au jury ainsi que son patrimoine végétal composé de 70 000 m² de terrains, 3 500 arbres et 24 000 m² planté en arbustes. La Ville est également équipé d’une serre où sont produits 6 000 annuelles, 3 000 bisannuelles, 2 100 vivaces et arbustes. Mèze est actuellement récompensé par « une fleur ». La municipalité est engagé dans une démarche de développement durable des espaces verts basée sur le « 0 phyto » et la gestion différenciée des espèces. Le service municipal des espaces verts redouble d’efforts pour travailler dans cette perspective avec la pose de nichoirs à mésange, l’installation de gazons alternatifs économiques en eau, l’utilisation de paillage et de compost, l’arrosage raisonné, la réduction des tailles et le fauchage tardif.

Lysiane Estrada, adjointe à la transition écologique, porte ce dossier depuis plusieurs mois et souligne « Mèze peut compter sur une équipe de techniciens et de jardiniers impliqués et compétents. Nous pouvons ensemble entamer des projets ambitieux comme la requalification du parc du Sesquier, la création d’une forêt gourmande, la valorisation des 2 ronds-points d’entrée de ville, ou encore l’attribution du permis de végétaliser… Par ailleurs, la création de l’aire de compostage partagée dans le parc du château, avec Sète agglopôle méditerranée, a retenue toute l’attention du jury» . La délibération sera connue dans les prochains mois, après une étude complète des éléments présentés.