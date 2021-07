Valras-Plage - Cendriers de plage : Venez chercher le vôtre !

Cendriers de plage : Venez chercher le vôtre !

Ayez le bon réflexe, ne jetez plus vos mégots dans le sable !

Un seul mégot pollue pas moins de 500 litres d’eau…

Monsieur le Maire Daniel Ballester et Sébastien Vieu adjoint délégué à l’environnement et à la qualité de la vie ont remis des cendriers de plage offerts par la ville de Valras-plage et mis à disposition de tous dans les paillotes et aux postes de secours situés sur la plage. Ils n’attendent plus que vous