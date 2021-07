Béziers - « La Chair et le Sens, une religion du taureau » à Béziers

Vendredi 16 juillet, soir d’été, à l’initiative de l’Union Taurine Biterroise, dans le jardin du Musée Taurin de Béziers, plus de cinquante personnes, sont venues entendre André Viard présenter son ouvrage : « La Chair et le Sens, une religion du taureau » en compagnie de son éditrice Marion Mazauric.(éd. Au diable vauvert)*

Il appartenait tout d'abord à la Présidente de l'UTB Marie Françoise d'ouvrir la soirée en déclarant notamment " Comment ne pas être admirative devant son aisance, sa connaissance, sa pugnacité pour la défense de notre passion. Beaucoup se battent avec force contre la mouvance actuelle qui voudrait tout nous interdire, nous empêcher d’aimer la corrida, la chasse, la pêche etc… tout ce qui fait ce que nous sommes, tout ce que nous ont légué nos prédécesseurs et qui ont façonné notre région.

Mais qui mieux qu’André Viard est capable de défendre bec et ongle la tauromachie devant des interlocuteurs divers et variés, qui mieux que lui s’exprime de façon passionnante et passionnée, oralement et dans ses écrits, comme bien évidemment dans ce livre qu’il vient nous présenter ce soir.

Que dire de Marion Mazauric, éditrice engagée, qui n’hésite pas, par les temps qui courent, à affirmer haut et fort sa passion et à publier des ouvrages sur la tauromachie. Vous êtes pour nous, tous les deux, des exemples d’engagement et votre détermination est à applaudir très fort.

Je voulais vous remercier d’avoir accepté de venir présenter La Chair et le Sens, au Musée Taurin qui est le témoin de tout ce passé et de toute cette histoire de la tauromachie à Béziers.

Merci à la Librairie Clareton des Sources qui diffuse cet ouvrage dans notre ville."

« La Chair et le Sens, une religion du taureau » travail monumental, érudit et passionnant, il s’agit du voyage commun du taureau et de l’homme depuis un million et demi d’années. Raconter comment de la chasse, on passe à la création artistique, évoquer le cheminement de l’auroch au taureau brave d'aujourd'hui, traduire le hasard et la nécessité en évoquant le cheminement de l’auroch et son ancêtre à la survie de la singulière race des taureaux braves actuels, cela n’avait jamais été fait. Aux dires de l’auteur, le confinement a permis de mettre sur papier un travail de réflexions et de recherches de vingt ans.

En fait, il est question de l'histoire de l’humanité basée sur les figures associées à l’homme qui deviendront les grands mythes. Alors on évoque les peintures rupestres, les premières civilisations, la Crète, la Grèce, Rome… On indique les pays et les continents où partout l’on rencontre le taureau, il y a confrontation, jeux aux accents originaux de chaque pays.

On est bien loin des déclarations des animalistes, ulcérés par la sortie de ce livre, qui continuent à affirmer que la tauromachie date de la seconde moitié du 18° siècle, envers et contre tout, comme ceux qui continuent à prétendre que notre planète est née en 4004 avant JC !

L’auteur qui a appuyé strictement son travail sur la méthode scientifique arrive à avancer le terme de religion civile, regroupant des personnes d’horizons, d’origines, d’opinions divers, pour une célébration teintée de rituels, autour du combat de l’homme et du taureau. Nous avons là, un travail essentiel pour la compréhension de notre humanité, de notre passion commune, qui mérite de figurer dans toutes les bibliothèques d’aficionados a los toros.

A l’issue de la soirée, un peu plus de trente livres ont été vendus et signés par l’auteur. Bonne lecture.

* 592 pages, édition Au diable vauvert, préface du Pr Henry de Lumley Président de l’Institut de Paléontologie Humaine, Fondation Albert 1er de Monaco et avec le concours de la région Occitanie, en vente à Béziers à la libraire Clareton les Sources, prix : 25€.