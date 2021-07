Béziers - Florian Gaillard du BMC Béziers sur la coupe des nations U23 espoirs UCI 2021

Florian Gaillard (BMC Béziers) en sélection Occitanie pour la coupe des nations U23



Florian a eu le plaisir d'apprendre sa sélection avec le comité régional Occitanie pour l'étoile d'or qui est le support de la 3ème manche de la coupe des nations espoirs UCI 2021.



Cette course de niveau international se disputera du 19 au 20 juillet.



Trois étapes tracées dans les départements de l'Indre et de la Vienne à l'Est de Poitiers sont au menu des coureurs.



19 juillet

1ère étape CLM individuel 9,6km - Pouligny Saint Pierre - Pouligny Saint Pierre (36)

2ème étape en ligne 141,9 km. Mérigny - Le Blanc (36)

20 juillet

3ème étape en ligne 181,8km. Montmorillon - Montmorillon (86)

La sélection régionale Occitanie est composée de 6 coureurs :

Antoine Guedon - Vélo Sprint Narbonnais

Elian Prieur - Intégrale Bicycle L'Isle Jourdain - Culture Vélo U21

Florian Gaillard- Béziers Méditerranée Cyclisme

Matthieu Lavignac - CA Castelsarrasin

Max Warmerdam- GSC Blagnac

Lilian Langella GSC Blagnac



Ce sont 29 équipes qui seront présentes dont 25 équipes nationales et 4 sélections de comités régionaux.

Après 2 manches, les Pays-Bas sont en tête au classement général par points devant l'Italie et l'Allemagne.