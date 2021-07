Sète - La brocante du jeudi fête ses 15 ans

La brocante du jeudi fête ses 15 ans

Un air de belle époque flottait sur la place Aristide-Briand ce jeudi 15 juillet. En effet, les membres de l’association Nostalgie 34, vêtus de chapeaux hauts de forme et robes à cerceaux typiques du début du XXe se sont joints aux brocanteurs qui, chaque jeudi depuis quinze ans, animent l’esplanade. Après une série de danses traditionnelles dans la matinée, l’association et les brocanteurs se sont retrouvés autour d’un apéritif dînatoire à midi en présence de François Commeihnes, de Blandine Authié, sa première adjointe, et Christine Caporiccio, créatrice et organisatrice de l’événement.

Les brocanteurs se sont dits heureux de pouvoir recevoir un public de tout âge, chaque jeudi. Le maire a longuement remercié les organisateurs et étaliers qui, selon ses mots, participent à la vie culturelle de la ville et dont la passion pour l’ancien attire toujours plus de monde. Meubles d’époque, ouvrages rares et tableaux d’art, la brocante du jeudi est une institution dans la vie des chineurs sétois.