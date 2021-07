Sète - Le Rotary organise une exposition à la Chapelle des Pénitents

Le Rotary organise une exposition à la Chapelle des Pénitents

Jusqu’au 22 juillet, le Rotary Club de Sète organise à la Chapelle des Pénitents une exposition d’artistes plasticiens régionaux. L’ensemble des œuvres exposées sont disponibles à l’achat, et une partie des bénéfices générés sera reversée à l’association Astrid, qui œuvre pour la recherche sur les maladies rares cardio-pulmonaires infantiles, le soutien aux familles des enfants malades, et l’information au public.

Le vernissage a eu lieu jeudi 15 juillet, à 19 h, en présence de Jeanne Corporon, et de Xavier Giner, président de l’association Astrid. Le public était venu nombreux pour admirer les œuvres des 14 artistes présents, qui présentaient des techniques très éclectiques (des peintures, des aquarelles, des dessins, des mosaïques, des graffs, des sculptures sur bois, des œuvres d’un verrier, etc. …). Certains étaient connus du public et d’autres, plus anonymes, ont pu profiter d’une visibilité en cette soirée d’ouverture. L’exposition a aussi présenté des œuvres réalisées dans les ateliers “art thérapie sens et nature” et “sculpture fer” auxquels ont participé les adolescents du pôle jeune de la Corniche, établissement du groupe SOS solidarités.