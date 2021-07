Occitanie - Il manque 84 millions de mètres cubes d'eau en Languedoc-Roussillon

LANGUEDOC-ROUSSILLON : IL MANQUE 84 MILLIONS DE MÈTRES CUBE D'EAU

Notre région enregistre un déficit record en eau, d'après le constat de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Parmi les causes principales, le changement climatique qui se fait sentir.

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE RESPONSABLE DE LA PÉNURIE D'EAU ?

Plus de 200 participants la semaine dernière à Montpellier à l’invitation de l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse.

L’eau, un bien plus que jamais précieux. 84 millions de mètres cube d’eau manquent en Languedoc-Roussillon. Des plans sont déjà engagées pour une meilleure gestion. La ressource est partagée par les particuliers, les agriculteurs, l’industrie, Les quantités disponibles sont de plus en plus faibles, les usages augmentent, la population aussi.

Et avec le changement climatique, les sécheresses se succèdent. Les efforts doivent être poursuivis avec des solutions souvent au cas par cas, avec les acteurs locaux.