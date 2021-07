Occitanie - Vendredi 16 juillet 2021: Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Une certaine stabilité des indicateurs d’activité hospitalière : 447 hospitalisations en cours ce soir (+2) dont 52 en réanimation et soins critiques (-1), et à ce jour 4607 décès constatés en établissements de santé depuis le début de l’épidémie en mars 2020 (+1 en 3 jours).

Ce bulletin confirme l’accélération très rapide de la circulation du variant Delta dans notre région, notamment chez les plus jeunes. C’est un signal d’alerte qui appelle chacun à se faire vacciner dès maintenant pour se protéger face à ce variant très contagieux. Cet appel à la vaccination suscite ces derniers jours un nouvel engouement très fort : dès le lendemain de l’allocution présidentielle, mardi 13 juillet, 69 000 personnes ont été vaccinées en Occitanie, dont 25 000 premières injections.

Ce nouveau record régional a été encore légèrement dépassé.

Alerte épidémique en cours en Occitanie

La dégradation des indicateurs épidémiologiques s’amplifie très rapidement en Occitanie.

Les Pyrénées-Orientales affichent une progression du nombre de cas préoccupante actuellement. Mais la majorité des départements de notre région ont dépassé où s’approchent déjà des seuils d’alerte. Le variant delta est très contagieux et il franchit à grande vitesse nos frontières territoriales.

Les plus concernés sont les plus jeunes, qui sont aussi les moins vaccinés.

Mais l’appel à la vaccination concerne tous ceux qui ne sont pas encore protégés par un vaccin.

C’est maintenant qu’il faut réagir.