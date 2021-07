Carnon - Le Club d'Aviron de Mauguio-Carnon accueille le Projet Azur

Ce dimanche 18 juillet 2021, le Club d'Aviron de Mauguio-Carnon accueille le Projet Azur : deux projets d’aventure au service de l’environnement. Anaëlle et Solène parcourent le littoral méditerranéen et la Loire à pied, en kayak et à vélo pour organiser des ramassages sur leurs passages. Le projet a pour but de sensibiliser à la problématique, à agir en ramassant mais aussi à rencontrer et mettre en lumière les associations locales qui oeuvrent déjà en ce sens.

https://www.ungestepourlamer.org/association/projet-azur-porte-par-lassociation-tout-sur-ma-mer/

Rendez-vous au CAMC, Pont des 4 canaux à Carnon avec les associations Lezprit Requipe et Sentinelles de Rivières, entre 9h et 12h, pour participer à une collecte de déchets le long du canal du Rhône à Sète. Venir avec des gants, une gourde d'eau et un couvre-chef. En partenariat avec la MAIF, Montpellier Méditerranée Métropole et Pays de l'Or Agglomération.