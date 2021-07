Occitanie - Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo : La Région Occitanie est fière des athlètes régionaux sélectionnés

Carole Delga : « La Région Occitanie est fière des athlètes régionaux sélectionnés et vibrera devant leurs performances ! »

Le 23 juillet prochain, la ville japonaise de Tokyo accueillera la 32e olympiade de l'ère moderne, initialement prévue en 2020 et reportée en 2021 en raison de la crise sanitaire. Parmi la délégation française, 35 athlètes licenciés sur le territoire représenteront la Région Occitanie aux Jeux Olympiques, issus de 8 départements : Aude (1), Aveyron (1), Gard (5), Haute-Garonne (10), Hérault (14), Hautes-Pyrénées (1), Pyrénées-Orientales (2) et Tarn (1). 7 athlètes paralympiques issus du territoire sont également déjà sélectionnés pour les Jeux Paralympiques qui débuteront le 24 août.

« A quelques jours du coup d'envoi des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo, j'adresse à l'ensemble de la délégation française et plus particulièrement aux athlètes licenciés en Occitanie tous nos encouragements et vœux de réussite. Je tiens également à saluer l'engagement, la passion et l'abnégation dont ils font preuve après une préparation inédite dans un contexte de pandémie mondiale. La Région Occitanie est d'ores et déjà fière d'eux et vibrera devant leurs performances ! » a déclaré la présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée Carole Delga.

La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée mène une politique sportive volontariste et ambitieuse avec un budget de 29M€ consacré au sport en 2021. La Région accompagne le parcours des athlètes de haut niveau tout au long de leur carrière au travers d'aides individualisées, qui permettent de soutenir ces sportifs dans leur parcours personnel vers l'excellence sportive et d'alléger les contraintes financières qui pèsent sur eux et leurs familles.

La Région investit également massivement pour moderniser et adapter les équipements sportifs de son territoire et notamment les deux Centres de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportives (CREPS) dont elle est propriétaire, implantés sur 3 sites : Toulouse, Montpellier et Font-Romeu. Depuis 2016, la Région a ainsi mobilisé 77,2 M€ en faveur de ses CREPS.

Cette politique sportive porte ses fruits : au-delà des nombreux athlètes licenciés sur le territoire brillant régulièrement lors des compétitions internationales et notamment lors des dernières compétitions olympiques et paralympiques, l'Occitanie est également mondialement reconnue pour l'accueil et la préparation de ces grands rendez-vous sportifs. Depuis le mois de juin, 11 délégations internationales et 3 équipes de France (athlétisme, natation et pentathlon moderne) ont ainsi finalisé leur préparation pour les Jeux au CNEA de Font-Romeu, afin de s'entraîner dans les conditions de chaleur et d'humidité qu'ils vont rencontrer à Tokyo.



De nombreux athlètes français et internationaux sélectionnés pour les JOP de Tokyo ont par ailleurs vécu en Occitanie, effectué leur formation et/ou leur préparation dans les structures régionales, représentant au total près de 130 athlètes français et internationaux.

Les 35 athlètes d'Occitanie sélectionnés pour les Jeux Olympiques de Tokyo :

ATHLÉTISME

ATATOU Wided - F Remplaçante - Entente Nîmoise d'Athlétisme - ENA (30)

BEDRANI Djilali - H 3000 m steeple - Section Athlétisme Toulouse Université Club - SATUC (31)

MAYER Kevin - H Décathlon - Montpellier Athletic Méditerranée Métropole - MA2M (34)

PONTVIANNE Jean-Marc - H Triple saut - Entente Nîmoise d'Athlétisme - ENA (30)

ROBERT Benjamin - H 800 m - Section Athlétisme Toulouse Université Club - SATUC (31)

BASKET-BALL

FILIP Ana-Maria - F 3x3 - Basket Lattes Montpellier Métropole Association - BLMA (34)

TOURE Mamignan - F 3x3 - Basket Lattes Montpellier Métropole Association - BLMA (34)

TCHATCHOUANG Diandra - F 5x5 - Basket Lattes Montpellier Métropole Association - BLMA (34)

BOXE

BENNAMA Billal - H 48-52 kg - Boxing Club Blagnac (31)

OUMIHA Sofiane - H 57-63 kg - Boxoum (31)

CANOË-KAYAK

NEVEU Boris - M Slalom - K1 - Amicale Laïque de Canoë-Kayak de Bagnères-de-Bigorre - ALCK (65)

CYCLISME

JEANJEAN Anthony - H BMX Freestyle - Passion BMX Sérignan (34)

CAILLET Istvan - H Remplaçant BMX Freestyle - Ridin'Family (31)

THOMAS Benjamin - H Piste - Avenir Cycliste Vaureen (81)

KORETZKY Victor - H VTT - Cross-country - Vélo Sprint Narbonnais (11)

ESCRIME

BARDENET Alexandre - H Epée - Escrime Rodez Aveyron (12)

FOOTBALL

SAVANIER Téji - H Football - Montpellier Hérault Sport Club - MHSC (34)

BERTAUD Dimitry - H Remplaçant - Montpellier Hérault Sport Club - MHSC (34)

HALTÉROPHILIE - MUSCULATION

NAYO-KETCHANKE Gaëlle - F -87kg - Clermont Sports Haltérophilie (34)

HANDBALL

DESCAT Hugo - H Handball - Montpellier Handball - MHB (34)

GUIGOU Michaël - H Handball - USAM Nîmes (30)

PORTE Valentin - H Handball - Montpellier Handball - MHB (34)

RICHARDSON Melvyn - H Handball - Montpellier Handball - MHB (34)

NATATION

AUBRY David - M 10km eau-libre, 800 m NL et 400 m NL - Montpellier Méditerranée Métropole Natation (34)

FABRE Margaux - F Relais 4x100 m NL, relais 4x200m NL - Canet 66 Natation (66)

BONNET Charlotte - F 100 m NL, 200 m NL, relais 4x100 m NL, relais 4x200 m NL - Canet 66 Natation (66)

TOUATI Assia - F Relais 4x200 m NL - Les Dauphins du TOEC (31)

ATSU Jonathan - H 200m NL, relais 4x200 m NL - Les Dauphins du TOEC (31)

MARCHAND Léon - H 200 m papillon, 200m 4N, 400m 4N - Les Dauphins du TOEC (31)

VIQUERAT Antoine - H 200 m brasse, relais 4x100 m 4N - Les Dauphins du TOEC (31)

RUGBY À 7

NEISEN Carla - F Rugby à 7 - Blagnac Rugby Féminin - BRF (31)

TIR

BESSAGUET Clément - M Pistolet - Société de Tir de Montpellier (34)

TIR À L'ARC

PLIHON Pierre - H Tir à l'arc - Arc Club de Nîmes (30)

VALLADONT Jean-Charles - H Tir à l'arc - Arc Club de Nîmes (30)

VOLLEY-BALL

LE GOFF Nicolas - H Volleyball - Montpellier-Castelnau Volley Université Club (34)

Les 7 athlètes d'Occitanie déjà sélectionnés pour les Jeux Paralympiques de Tokyo (sélections en cours jusqu'au 23 juillet) :

ATHLETISME

Dimitri PAVADE - H Saut en Longueur - Club "Athlé 632" (31)

ESCRIME FAUTEUIL

Maxime VALLET - H Fleuret et Sabre - Club Toulouse Université Club Escrime (31)

NATATION

Didier HUGO - H 400 m Libre, 200 m quatre nage, 100 m dos et 100 m libre - Club Jeunesse Sportive Cugnaux Omnisports (31)

RUGBY FAUTEUIL