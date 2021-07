Pyrénées-Orientales - Alerte à la vigilance : face à la progression très rapide du variant et appel à la vaccination et au dépistage

Alerte à la vigilance : face à la progression très rapide du variant et appel à la vaccination et au dépistage

Un plan d’action immédiat est déployé à l’échelle du département des Pyrénées Orientales suite à

l’augmentation très importante des cas de contamination par le variant delta (variant dit « indien ») dans

ce territoire qui représente 400% d’augmentation en une semaine. Le taux d’incidence a augmenté de

manière significative passant de 41,5/100000 habitants à 258,8/100000 habitants à ce jour. Ces

contaminations se produisent la plupart du temps lors d’évènements festifs ou de rassemblements dans les

bars qui ont été répertoriés en Espagne mais également dans le département.

Pour maîtriser la diffusion du variant delta dans le département, tous les dispositifs sont mobilisés afin de

renforcer les moyens d’action et d’éviter une reprise épidémique dans ce département :

Les opérations de DEPISTAGE

des médiateurs de lutte anti-covid sont renforcées:

 Vendredi 16 juillet : Marché d’été à ELNE (9h à 13h)

Camping l’étoile d’or à ARGELES/MER (14h à 17h)

 Samedi 16 et dimanche 17 juillet : Féria-Corrida de CERET (10h à 18h)

 Lundi 19 juillet : Aire du village Catalan sur l’AUTOROUTE A9 (9h à 15h) Festival live au campo PERPIGNAN (18h à 21h)

 Mardi 20 juillet : Aire des festivités ARGELES/MER (9h à 15h) Camping la chapelle ARGELES/MER (16h à 18h30)

 Mercredi 21 juillet : TORREILLES-PLAGE (devant office du tourisme) (9h à 15h)

Festival live au campo PERPIGNAN (18h à 21h)

 Jeudi 22 juillet : VVF de la gendarmerie Argelès/mer (8h à 13h)

Lac de Vinça (11h à 16h)

Festival live au campo PERPIGNAN (18h à 21h)

 Vendredi 23 juillet : Zone commerciale Carrefour Salenca CLAIRA

 Samedi 24 juillet : CANET (emplacement en cours de confirmation)

Festival live au campo PERPIGNAN (18h à 21h)

Un nouvel appel à la VACCINATION est lancé

à toutes les personnes qui ne sont pas encore vaccinées :

Des doses de vaccins Pfizer sont disponibles pour protéger tous ceux qui le souhaitent dans les centres de

vaccination. Les professionnels de santé libéraux sont également mobilisés pour amplifier la vaccination. Les

cas graves qui sont à déplorer doivent inciter tous ceux qui hésitent encore, à protéger leur santé grâce au

vaccin. Cet appel concerne en priorité toutes les personnes vulnérables et les personnels soignants qui ne

seraient pas encore vaccinés. Il concerne aussi les plus jeunes, qui peuvent maintenant tous être vaccinés.

Des créneaux de vaccination sans rendez-vous sont disponibles dans les lieux suivants :

Centre de vaccination de CERET Samedi matin de 10h à 12h à partir du 17 juillet

Maison de Santé LES ANGLES du 14/7 au 15/8 de 12h à 14h du Lundi au Vendredi

Centre de vaccination de ST CYPRIEN 11h-12h et 16h-17h du Lundi au Samedi

Centre de vaccination d’ARGELES s

/MER 11h-12h et 16h-17h du Lundi au Samedi

Centre Hospitalier de THUIR Lundi et Mercredi de 18h30 à 20h et J, V et S de 18h30 à

19h30 et semaine du 12 juillet le jeudi AM sans RDV

Centre Hospitalier de PRADES 9h à 10h du lundi au vendredi

Centre Hospitalier de PERPIGNAN 15h à 16h30 7jr/7. A partir du 1er Août ouverture 6j/7

GCS Pôle Sanitaire Cerdan à ERR 9h-18h le lundi, 9h-21h le mardi et 8h-14h le samedi

Vaccinodrôme de PERPIGNAN 7h-13h40

Des opérations éphémères de vaccination dans des campings à ARGELES S/MER (de 9h à 12h) :

 Vendredi 16 juillet : Camping le Roussillonnais

 Lundi 19 juillet : Camping Taxo les pins

 Mardi 20 juillet : Camping Le Soleil et camping la Marende

 Mercredi 21 juillet : Camping La Sirène

 Jeudi 22 juillet : Camping Del Mar

 Vendredi 23 juillet : Camping le dauphin

Les opérations de CONTACT TRACING se poursuivent

Elles mobilisent les équipes de l’Assurance Maladie et de l’ARS Occitanie pour identifier les personnes à

risque de contamination et agir au plus vite auprès de ces personnes potentiellement exposées à ce variant,

et les isoler si besoin pour casser les chaînes de transmission. A partir d’une personne malade, les recherches

portent sur les personnes qu’elle aurait pu contaminer, comme les personnes susceptibles de s’être

contaminées au même endroit et au même moment.

De nouvelles MESURES DE GESTION ont été prises par le Préfet des Pyrénées-Orientales :

Elles portent sur :

 L’obligation de port du masque dans le département à compter du 17 juillet à 6h jusqu'au

2 août à 6h.

 L’interdiction temporaire de la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique

et dans les espaces publiques sur l'ensemble des communes du département des Pyrénées-

Orientales.

Aux côtés des équipes soignantes et des élus locaux, les services de l’Etat appellent la population

des Pyrénées-Orientales à ne pas relâcher la vigilance et à réagir en participant massivement aux

opérations de dépistage et de vaccination mises à la disposition de tous. La poursuite du respect

des gestes barrière est aussi essentielle.

Les services de l’Etat remercient tous les acteurs mobilisés au service de la santé publique dans les Pyrénées-

Orientales, face à un variant qui progresse rapidement, tout se joue maintenant pour cet été et pour la

rentrée.