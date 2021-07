Avène les Bains - Projection en plein air - Gratuite

GRATUIT ET SANS RESERVATION (dans la limite des places disponibles)

Les cinémas ont réouverts, les terrasses de café aussi, pourquoi ne pas combiner les deux dans des lieux exceptionnels de notre superbe région occitane ?

Du 1er juillet et 30 septembre, nous vous proposons d'assister à des projections en plein air dans plus de 30 lieux différents.

Plateau Sportif - Avène (34260)

Jeudi 29 juillet 2021

21h - table ronde / 22h - projection

Soñando un lugar

Un film d’Alfonso Kint - 70 min - Espagne - 2019 - VOSTFR

Synopsis : Un jeune couple qui évolue dans le monde de l’art à Madrid, fatigué de vivre dans la capitale, décide de s’installer dans un petit village près de Saragosse, Torralba de Ribota, touché par la désertification démographique. Les protagonistes sont les habitants du village qui nous font prendre conscience de l'opposition entre le rural et l'urbain.

Bande d'annonce : https://www.youtube.com/watch?v=4kQcjJQlfP8

Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter à festival.fredd@gmail.com, ou vous rendre sur notre site internet : www.festival-fredd.fr.