Sérignan - Jeux d'eau et volley de plage : Sérignan côté sports !

Jeux d'eau et volley de plage : Sérignan côté sports !

Week-end festif… et actif en vue à Sérignan : la commission sports de la Ville a organisé pour tous deux rendez-vous gratuits, ludiques et sportifs. L’un se déroulera en ville, sur l’Orb, et l’autre à la plage.

Samedi 17 juillet de 9h30 à 12h, dans le cadre de la Festa Boca : "jeux d’eau" sur l’Orb, au niveau de la passerelle Saint Roch.

Au programme :

à 10h, courses de vitesse avec les barques de rame traditionnelle ;

à 10h30, joutes sur canoës et matchs de basket en paddle.

Inscriptions gratuites à partir de 9h30, chaque participant recevra un ticket boisson. A la fin des animations, un repas sera proposé par l'association des Rameurs de l'Orb : sardinade ou grillade !

Événement organisé par la Ville de Sérignan en partenariat avec Bayou canoë, Esprit glisse et les Rameurs de l'Orb.

Dimanche 18 juillet de 9h à 18h, plage de la Séoune : Tournoi de volley de plage 3x3.

3 formules : loisir mixte, féminin et masculin excellence. Inscription gratuite de 9h à 9h30, sur place.

Événement organisé par la Ville de Sérignan en partenariat avec Hérault Sport.

Plus d’informations : service des sports au 06 07 63 82 36.