Sérignan - Bougez cet été avec Gym C'Tonic !

BOUGEZ CET ÉTÉ AVEC GYM C’TONIC !

Cet été, la Sérignanaise Céline Piazza propose des cours de gym en plein air. La prof de fitness et de pilate donne rendez-vous tous les dimanches matins de 9h30 à 10h30 au Parc Rayonnant pour une séance de renforcement musculaire… à la fraîche ! C’est ouvert à tous, aux vacanciers, aux Sérignanais, aux habitants des villages alentour ! (cours à l’unité : 5 € pour les non adhérents)

C’est en donnant les cours de sport à Valras-Plage tous les mardis soirs sur la plage qu’elle a eu envie de proposer une pratique sportive ici, chez elle, à Sérignan. Car Céline est une enfant du village. Diplômée d’état en fitness et instructrice en Pilate, elle a monté son association en 2004 : Gym C’Tonic. Aujourd’hui, forte de ses 3 salariés et de 240 adhérents, l’association propose toute la semaine, de septembre à juin, des cours de cardio training, de jumping sur mini trampoline, d’abdos fessiers, de gymnastique douce ou tonique, de pilate, de step… Les enfants sont accueillis dès 4 ans pour de la "street dance", avec la douce Diana, professeur de danse. Et Fiona, elle, seconde Céline pour certains cours de fitness.

Céline s’investit pour son village. Elle donne d’ailleurs rendez-vous ce week-end à la Festa Boca où elle monte pour la troisième année consécutive sa "table" sur la place des anciens combattants, près de la mairie : la "Casa Gym C’Tonic" proposera tous les soirs de bons petits plats du sud, macaronade le vendredi, paella le samedi, et des grillades.

Côté animations, ça va bouger… on n’en attendait pas moins de sa part, évidemment ! Vendredi, cours gratuit de zumba à 19h, puis soirée avec DJ master de Music Play, et samedi, concert exceptionnel d’Eve Angeli qui nous interprètera ses meilleurs tubes ainsi que des titres des années 80.

Céline Piazza est dynamique, toujours souriante et positive. Aussi, elle est entourée de nombreux bénévoles qui l’aident, ils seront une vingtaine autour d’elle ce week-end pour faire en sorte que la "Casa Gym C Tonic" soit un lieu toujours aussi convivial, familial, festif et agréable. Elle tient à les remercier chaleureusement pour leur investissement à ses côtés… "c’est une équipe en or", nous dit-elle !

Céline nous donne donc rendez-vous ce week-end à la Festa Boca, puis tous les dimanches de l’été à 9h30 au Parc Rayonnant, à côté de La Cigalière !

Plus d’information : Céline Piazza, Gym C Tonic au 06 86 01 18 35