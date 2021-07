Pinet - AOP Picpoul de Pinet : des nouvelles du terroir de la mer

AOP Picpoul de Pinet : des nouvelles du terroir de la mer

Reconnue en 2013, l'AOP Picpoul de Pinet est leader de la production de vins blancs d'appellation en Languedoc. Son profil unique a séduit ses marchés-clés, sur lesquels elle compte renforcer ses positions, tout en se donnant les moyens de conquérir de nouvelles destinations et de nouveaux segments.

Avec un nouveau Président élu par le Conseil d'Administration, une nouvelle Coordinatrice, une nouvelle identité visuelle et un nouveau site Internet, l'appellation retrouve ses rendez-vous en région cet été, pour fêter des fondamentaux intacts et présenter ses nouveautés.

Intangibles et intacts : les fondamentaux du Picpoul de Pinet

La personnalité du Picpoul de Pinet repose sur son terroir qui s'étend des rives de l'étang de Thau jusqu'aux piochs des garrigues, et s'accorde autour de :

- l'identité organoleptique du cépage piquepoul blanc, dont la présence est attestée sur l'aire de l'appellation depuis le XIVème siècle,

- son caractère unique en Languedoc, de vin blanc de littoral, d'expression maritime à dominante d'agrumes et notes salines, iodées.

- Les accords gastronomiques privilégiés, car ancrés dans le paysage, entre les fruits de mer et le Picpoul de Pinet.

L'AOP Picpoul de Pinet est partenaire historique et vin emblématique de deux événements-phares de la région, qui font leur grand retour cet été :

- le Festival de Jazz de Thau, entre les 22 et 29 juillet prochains. L'AOP Picpoul de Pinet est partenaire depuis sa création ; elle est particulièrement présente lors des soirées-concerts de Mèze (du 23 au 25 juillet),

- la Féria de Béziers du mercredi 11 au dimanche 15 août : Béziers fera une fois encore sa Féria 2021 au Picpoul de Pinet, et en particulier dans les arènes, avec une présence visuelle et des relations publiques autour de l'AOP.

Les nouveautés 2021

Cet été, un nouvel événement: Castelnau de Guers fête l'AOP Picpoul de Pinet, les 22 juillet et 19 août prochains, en ouvrant les portes de son château et de sa chapelle du 11ième siècle autour de stands de producteurs et d'une animation musicale.

Nouvelle équipe

Ces événements seront l'occasion de découvrir toutes les nouveautés du Picpoul de Pinet, présentés par l'équipe du syndicat d'appellation. Cette dernière a été renouvelée avec l'élection à la présidence de Laurent Thieule, qui succède à Frédéric Sumien, et le recrutement de Céleste Renault au poste de coordinatrice de l'AOP.

Pour Laurent Thieule, vigneron adhérent à la cave de l'Ormarine, "Le Picpoul de Pinet, première appellation productrice de vin blanc en Languedoc, va plus que jamais cultiver son authenticité tout en permettant au consommateur de retrouver le plaisir instinctif du vin »

Céleste Renault souligne pour sa part sa mission, au sein du syndicat, de défense et de promotion de l'appellation : "dans une situation sanitaire stabilisée, nous pourrons regarder vers l'export, et notamment le Royaume-Uni et la Belgique, pour y renforcer nos positions, en 2022", résume-t-elle.

Nouvelle identité visuelle

Le site internet relooké de l'appellation met en scène son nouveau logo avec une police et un univers épuré dans un esprit vintage, en référence aux années 30. Les vigneronnes et vignerons de l'AOP seront ses propres ambassadeurs dans une série de pastilles video, relayées sur les réseaux sociaux, en particulier Instagram et LinkedIn.

Le bleu reste au cœur de la signature de l'appellation (qui est parmi les rares à utiliser l'Appellation d'Origine Protégée), dont la promesse "son terroir c'est la mer" est conservée.

Promotion de la gamme Patience

Les caves coopératives et les vignerons en caves particulières lancent des Picpoul de Pinetpremium, portants la mention Patience et produits sur la base d'un cahier des charges élaboré et suivi au sein de l'appellation, avec des élevages sur lies allongés pour creuser la complexité aromatique et gagner en gras en bouche. "Avec Patience, nous visons d'autres marchés, et notamment le CHR", précise Céleste Renault." Pour Laurent Thieule :"nous restons fidèles à la personnalité historique du Picpoul de Pinet : l'arête acide qui est sa signature est notre tremplin pour ce travail sur la complexité et le potentiel de garde. Nous évoluons et innovons sur nos bases pour mieux rencontrer nos clients, c'est aussi notre signature."

A propos de l'AOP Picpoul de Pinet

AOP depuis 2013, l'AOP Picpoul de Pinet produit plus de 10 millions de bouteilles par an sur 1500 hectares d'appellation en production, répartis entre 6 communes de l'Hérault : Castelnau-de-Guers, Florensac, Mèze, Montagnac, Pinet et Pomérols.

L'appellation compte 4 caves coopératives et 23 caves particulières, exporte les deux tiers de sa production et représente 80% de l'exportation de vins blancs du Languedoc.