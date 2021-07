Hérault - Iain MUNSON, œnologue et Master of Wine célèbre 15 ans de savoir-faire au service de MAISON JEANJEAN.

Cela fait maintenant 15 ans que Iain MUNSON, œnologue et Master of Wine met tout son talent au service de MAISON JEANJEAN et depuis 2017 de LYV pour créer des cuvées ensoleillées, fruitées et gourmandes. Ce français d’adoption a obtenu en 2016 le prestigieux titre de Master of Wine, une consécration.

Ce français d’adoption a obtenu en 2016 le prestigieux titre de Master of Wine, une consécration. Le diplôme de Master Of Wine est un titre ambitieux du monde du vin, ils ne sont que 418 diplômés répartis dans 30 pays à faire partie de cette confrérie et ainsi apposer ces deux lettres, MW.

Faits d’Armes :

Né en 1970 à l’Ouest de Londres, sa passion pour le vin lui est venue à l’âge de 14 – 15 ans, grâce à son père, un francophile qui lui fait connaitre la culture française, en particulier la France méridionale de Marcel Pagnol et le vin français.

A 15 ans il dévore les ouvrages d’Hugh Johnson, écrivain britannique et expert en vins, à la découverte de ce monde passionnant. Iain obtient son Diplôme National d’Œnologie (DNO) à la Faculté de Pharmacie de Montpellier en 1991 et rejoint les équipes de winemaker de MAISON JEANJEAN en 2006.

Dix années plus tard, fort de son expérience de vinification dans le Languedoc, et conscient du potentiel et des opportunités qu’offre cette belle région, il obtient l’un des plus ambitieux titre du monde du vin : le diplôme de Master of Wine. Une consécration, il existe moins de MW dans le monde que de personnes qui sont allées dans l’espace, seulement 418 dans le monde!

Iain & LYV, les prémices d’une grande histoire : Au lancement de LYV et de ses cuvées LYV en IGP Pays d’Oc et ADIMANT by LYV en IGP Saint Guilhem le Désert, en 2017, Iain n’a qu’un leitmotiv créer des cuvées ensoleillées,fruitées et gourmandes. Une ode à cette belle région du Languedoc-Roussillon.

Iain, en véritable chef d’orchestre, travaille quotidiennement en lien étroit avec les caves partenaires. Dans le souci du détail, il considère le terroir, l’exposition et le climat allant jusqu’à l’identification de parcelles qui rentreront dans l’assemblage des cuvées LYV. De la taille de la vigne et sa récolte à la vinification et l’assemblage aux chais, ces cuvées reflètent les terroirs du Languedoc et certaines pépites, comme l’IGP Saint Guilhem le Désert. Grâce à ses différentes expériences, Iain a acquis une vision transversale du métier, tant du point de vue technique que du point de vue commercial.

Avec LYV, Iain travaille à l’élaboration de profils vin spécifiques des cuvées qui reflètent le plaisir, le Sud de France; une philosophie globale pour créer des cuvées singulières et identitaires. « LYV pour moi, est un concept fun, c’est casser les codes, une bouteille originale et iconique, travailler un vin au profil séduisant et accessible pour tous les consommateurs. »