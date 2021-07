Toulouse - La chapelle des Cordeliers : Belin Promotion (ré)invite à la culture dès septembre

Patrimoine familial, la Chapelle des Cordeliers est depuis 2018 gracieusement mise à disposition par la famille Belin, historiquement attachée à la richesse architecturale toulousaine. Un lieu chargé d’Histoire que la famille Belin transforme régulièrement en lieu d’exposition culturel, ouvert à tous. À l’heure où l’art et le divertissement manquent à tous, Belin annonce l’organisation, dès l’automne prochain, de quatre nouvelles expositions.

Quatre expositions à découvrir

Située rue des Lois à Toulouse, la chapelle des Cordeliers correspond à une partie de l’ancien Couvent des Cordeliers, datant des XIIIème et XIVème siècles. Depuis 2018, elle a pour unique vocation de servir ponctuellement de lieu d'accueil pour diverses expositions culturelles organisées notamment par des Collectivités Territoriales, des Associations, des centres d'art ou des Fondations.

Paul-Henri et Marc Belin, parlent d’une seule voix lorsqu’il s’agit de valoriser et mettre à disposition le patrimoine architectural toulousain : « Nous avons à cœur de faire connaitre ce lieu et de le mettre à la disposition des toulousains au travers d’évènements culturels. Notre famille est attachée à être actrice de la Cité en œuvrant aux cotés de citoyens engagés, pour l’embellissement et le dynamisme de la Ville. Dans la passion de notre métier de promoteur, nous avons toujours privilégié́ la qualité́ des ouvrages, la conception avant-gardiste de l’habitat de demain ainsi que le lien humain nécessaire entre les habitants de la ville. Et c’est ce dernier point qui est mis à l’honneur dans ce projet. ».

Dès le 2 septembre prochain, la chapelle rouvre ses portes pour accueillir quatre expositions :

Exposition Jean David SABAN : du jeudi 2 au vendredi 10 septembre

Organisée avec le Rotary Club de Grenade, cette exposition du peintre graveur intitulée MEMRY’THM, est donnée au profit des accompagnants de la maladie d’Alzheimer.

Plus d’informations : www.jeandavid-saban.com

Le Printemps de septembre : du vendredi 17 septembre au dimanche 17 octobre

La 30ème édition du festival « Le Printemps de septembre » sera portée par le thème « Sur les cendres de l’hacienda ». Une cinquantaine d’artistes, dont Moshekwa Langa, artiste sud-africain à la renommée internationale, se répartiront dans une vingtaine de lieu de Toulouse et sa région, dont la chapelle des Cordeliers, pour exposer leur regard sur ce thème.

Plus d’informations : www.printempsdeseptembre.com

Résidence 1 +2 : du vendredi 29 octobre au dimanche 28 novembre

La Résidence 1+2 « Photographie & Sciences » est un programme multiforme ancré à Toulouse et en Occitanie associant la photographie et les sciences.

Durant 6 semaines, la chapelle des Cordeliers accueillera le travail de Grégoire Eloy (Collectif Tendance Floue), désigné photographe de renom 2021, ainsi que de Myriem Karim et Laure Winants, lauréates dans la catégorie photographes émergentes.

Plus d’informations : www.1plus2.fr

Beaux Art de Toulouse : exposition des travaux des élèves de Quentin JOURET : du mardi 7 au samedi 18 décembre

En partenariat avec l’isdaT, les élèves de Quentin Jouret exposent leurs travaux à la Chapelle des Cordeliers et donnent ainsi à voir toute la richesse de leurs talents et de leur inventivité́ collective.

--

Belin participe à la restauration de la chapelle Saint-Joseph La Grave

Soucieux de la préservation du patrimoine historique toulousain, Belin apporte un soutien financier au programme de restauration de la chapelle Saint-Joseph La Grave. Construite au XVIIIème siècle, cette chapelle est emblématique des édifices cultuels des hôpitaux de son époque. La contribution de Belin participe notamment à la restauration de son dôme, mais également à la création d’un parcours d’interprétation qui sera ouvert au public fin 2021.