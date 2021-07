Occitanie - Mardi 13 juillet 2021 : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS Occitanie

La fin de la baisse des principaux indicateurs d’activité hospitalière : 445 hospitalisations en cours ce soir (+19) dont 53 en réanimation et soins critiques (+8), et à ce jour 4606 décès constatés en établissements de santé depuis le début de l’épidémie en mars 2020 (+4 en 4 jours).

Ce bulletin confirme l’accélération très rapide de la circulation du variant Delta dans notre région. C’est un signal d’alerte qui appelle chacun à se faire vacciner dès maintenant pour se protéger face à ce variant très contagieux. A ce jour, 66,7% de la population de plus de 18 ans, 75,7% des personnes âgées de 50 à 70 ans et 92,8% des plus de 70 ans ont déjà bénéficié d’une première injection, ce qui représente plus de 3,2 millions de personnes dans notre région.

L’urgence de la vaccination face à des signaux de dégradation en Occitanie

La variant delta circule de plus en plus vite en Occitanie. Il est nettement plus contagieux et les indicateurs épidémiologiques enregistrent une dégradation trèsrapide : la région Occitanie a déjà dépassé lesseuils d’alerte (50 cas pour 100 000 habitants). Face au risque d’un nouveau rebond épidémique qui gâcherait la période estivale, la mobilisation se renforce pour accélérer la vaccination de tous ceux qui ne sont pas encore protégés par un vaccin. Le Président de la République vient d’appeler tous les Français à se faire vacciner cet été. Sur le

terrain, cet appel a suscité un nouvel engouement dès ce matin dans toute l’Occitanie. Tous les acteurs qui portent la campagne de vaccination dans notre région sont mobilisés tout l’été pour continuer à vacciner tous ceux qui le souhaitent. L’appel concerne en priorité les soignants, les jeunes et tous ceux qui ne sont pas encore protégés malgré un état de santé fragile.

Cette campagne de vaccination a déjà pris une ampleur inédite dans notre région. Elle va encore s’amplifier au service de la santé de tous. Notre immunité collective en dépend. Notre retour à une vie sans Covid aussi.