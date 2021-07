Montpellier - Le Cinéma Pour Tous (7ème édition)

L’association Brand à Part vous donne rendez-vous pour une 7 ème édition du CINÉMA POUR TOUS avec 6 séances de cinéma en plein air et gratuites à la tombée de la nuit à Montpellier. L’occasion, enfin, de se retrouver et de partager ensemble des moments de cinéma sur grand écran et sous les étoiles.



LE CINÉMA POUR TOUS installe, comme l'année passée, sa toile et ses transats dans le Parc de Bagatelle, situé au coeur du quartier Croix d’Argent.



Les projections auront lieu les 16, 17, 18, 22, 23 et 24 juillet à 21h30 (accueil du public et ouverture de la buvette dès 20h30).



Fictions, films d’animation, films récents ou films cultes, nous proposons aux spectateurs et spectatrices un cinéma de qualité, un cinéma dans toute sa diversité…Et nous continuons à défendre une programmation résolument ouverte et exigeante. Cette année, vous reconnaitrez les noms de réalisateurs incontournables comme Steven Spielberg et Wes Anderson.



Cette année nous avions envie de bleu, d’eau, d’immensité et de liberté. VOYAGE EN MER sera le thème retenu pour cette édition. LE CINEMA POUR TOUS vous propose ainsi d’embarquer dans un voyage ou plutôt des voyages insolites dans le grand bleu.



PROGRAMMATION :

Vendredi 16 juillet: Le Chant de la mer, Tomm Moore

Samedi 17 juillet : L'Odyssée de Pi, Ang Lee

Dimanche 18 juillet : Les Dents de la mer, Steven Spielberg

Jeudi 22 juillet : La Vie aquatique, Wes Anderson

Vendredi 23 juillet : Les Enfants de la mer, Ayumu Watanabe

Samedi 24 juillet : Le Chant du loup, Antoine Baudry