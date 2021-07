Montpellier - Montpellier et Renfe SNCF ont accueilli la 4e édition du #madeinfluencer

#RenfeSNCFmadeinfluencer "El punto de encuentro entre Influencers, Bloggers y Brands" celebró su 4ª edición en Montpellier con 17 Influencers de varios sectores.

Los participantes intercambiaron a bordo del tren Renfe-SNCF en Coopération, durante el trayecto de tres horas entre Barcelona y Montpellier, sobre el papel de las redes sociales en la situación sanitaria actual, participaron en jornadas de formación y disfrutaron de música en directo a cargo de International DJ HEKTOR MASS , como parte de un evento organizado por la presentadora de televisión Alejandra Castelló.

Esta 4ª edición ha contado un año más con el Patrocinio Oficial de Renfe-SNCF en Cooperación y la colaboración de TOURISME DE MONTPELLIER, INSTAX CAMARA y + VISIÓN.

À Barcelone, le 12 juillet 2021

Renfe-SNCF en Coopération ont accueilli pour la première fois la 4e édition de #madeinfluencer www.madeinfluencer.com– « Le point de rencontre entre Influencers, Bloggers et Marques », accompagnés des plus de 1,5 millions de followers que rassemblent les 17 Influencers invités, à bord d'un train Grande Vitesse à plus de 300 km/h, à destination de la ville française de Montpellier, sur la musique live du DJ International Hektor Mass, avec plusieurs surprises à bord animées par la journaliste et présentatrice télé Alejandra Castelló.

La ville de Montpellier a été la destination retenue pour cette 4e édition, une belle ville située à seulement 3 h en train Grande Vitesse de Renfe-SNCF en Coopération, érigée en vedette l'espace de ce jour. Elle a accueilli tous les influencers dans le cadre d'un programme d'activités et d'ateliers en groupes, où on a pu prendre du bon temps tout en respectant les rigoureuses mesures de sécurité prévues pendant toute la journée, qui leur a permis de découvrir tous les coins les plus secrets de cette merveilleuse ville du Sud de la France, où ils ont visité et pris des photos de la ville, pour finir l'activité avec un déjeuner à Halles du Lez.

#RenfeSNCFMadeinfluencer compte voyager et connecter à nouveau en toute sécurité Influencers et créateurs de contenu de plusieurs secteurs tels que les Voyages, la Gastronomie et les Familles comme :

@mariacosbel @irenecocinaparati @fabianmasterchef @YummyBarcelona @La_FoodLovers @mariajesusgarnica @LettsDream @LasInquietudesdeNerea @alwaysbellabcn @BohoDeco_ @Back_Dok @Carlesalmagro @ATrendyLife @_alejacastello @thejoergensen @nerearoficial y @hektormass

#madeinfluencer s'est érigé en forum de référence où Influencers, Bloggers et Marques partagent contenus et synergies et compte en faire de même au regard de l'Influencer Marketing, où les participants sont liés par la passion du voyage en train , dans un environnement durable et disruptif.

Une fois de plus, cette édition 2021 a bénéficié du sponsoring principal de Renfe-SNCF en Coopération et de TOURISME DE MONTPELLIER.

Renfe – SNCF en Coopération

Los dos principales operadores ferroviarios de alta velocidad forjaron una alianza hace 25 años, como parte de una colaboración, aportando su experiencia y conocimientos al servicio de los viajeros internacionales, para unir España y Francia a través de 10 frecuencias diarias que sirven a más de 19 destinos.

Cada empresa aportó trenes de Alta Velocidad (TGV Inoui y modelo AVE) a este proyecto y colaboró ​​en el desarrollo de una estrategia conjunta de marketing, marketing y producción para una oferta conjunta.