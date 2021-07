Occitanie - Suite à l'allocution du président, Carole Delga, a tenu à réagir

Carole Delga : « l'heure est aujourd'hui à convaincre, partout et tout le temps »

Suite à l'allocution du président de la République Emmanuel Macron, la présidente de Région, Carole Delga, a tenu à réagir :

« Les annonces faites par Emmanuel Macron ce soir, je pense notamment à la vaccination obligatoire pour les soignants et le projet de loi qui l'accompagne, répondent à une situation d'alerte. L'apparition du variant DELTA, sa contagiosité et la rapidité avec laquelle il se propage dans notre pays doit nous inciter à accélérer sur la question de la vaccination. Je demande à ce titre, dans les quinze prochains jours, avant l'ouverture des discussions sur le projet de loi, une concertation nationale avec les représentants des élus locaux et du personnel soignant, car il faut un projet juste et efficace.

En Occitanie, 3 départements - Haute-Garonne, Hérault, Pyrénées-Orientales - se trouvent en alerte et nous observons sur l'ensemble de la Région une augmentation constante du nombre de cas. Aussi je le répète : face à cette situation, la vaccination est notre meilleur atout pour éviter que cette 4ème vague qui se dessine ne ressemble aux précédentes.

L'heure est aujourd'hui à convaincre, partout et tout le temps. Convaincre de l'utilité de ce vaccin dont les études prouvent l'efficacité face au variant DELTA. Convaincre de la nécessité de se protéger et de protéger nos familles, nos amis, nos collègues.

C'est pourquoi la Région Occitanie prendra toute sa part dans les relais des actions d'information que l'Etat et ses agences de santé doivent impérativement mettre en œuvre sur l'ensemble du territoire. J'ai interpellé le gouvernement la semaine dernière.

Localement, la Région va multiplier les opérations « Proxivaccin », campagne itinérante de vaccination pour aller au plus proche des besoins.

Dès les prochaines semaines, nous réaliserons un travail auprès des agents régionaux de nos lycées pour faciliter leur accès à la vaccination et ainsi préparer au mieux la rentrée scolaire. Dans le même esprit, nous partagerons, en lien avec les rectorats, des actions de sensibilisation auprès de nos lycéens dès les premiers jours de la rentrée.

Compte-tenu de l'évolution préoccupante du virus dans notre région, j'ai missionné Vincent Bounes, vice-président en charge de la Santé, qui s'est entretenu aujourd'hui avec la direction de l'ARS pour assurer un suivi quotidien de l'épidémie. Il participera dès demain à la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie (CRSA) pour faire un bilan de la situation et envisager avec l'ARS les mesures conjointes et complémentaires que nous pourrions prendre afin d'encourager la population à se faire vacciner.

Vaccins, infrastructures d'accueil, personnels formés : nous avons tous les moyens en notre possession aujourd'hui pour éviter que l'histoire ne se répète. J'appelle ainsi tous les habitants à la solidarité. Car c'est ensemble que nous combattrons ce virus, et c'est ensemble que nous sortirons par le haut de cette épidémie. »