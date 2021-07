Portiragnes - Féria : Amis Portiragnais(es), amis vacanciers, à vos agendas !

Amis Portiragnais(es), amis vacanciers, à vos agendas !

La FERIA de PORTIRAGNES débute vendredi prochain !

Ouverture en couleur avec le vernissage de l'exposition de la Palette Portiragnaise.

Dès 19h30, la soirée BODEGAS sur le Parvis de l'Hôtel de ville avec les associations locales sans oublier... Le TORO DE FUEGO

Retrouvez le programme complet des 3 jours ci-dessous

Que la fête soit belle Fiesta Buena

Attention, le stationnement sera interdit du mercredi 14 juillet à 23h au jeudi 15 juillet 2021 à 13h et du dimanche 18 juillet à 23h au lundi 19 juillet 2021 à 13h Avenue Jean Moulin, dans sa portion comprise entre le Chemin de la Condamine et la rue des Combattants, pour la mise en place et l'enlèvement des barrières de sécurité (abrivado).

De plus, le stationnement et la circulation seront interdits avenue Jean Moulin le samedi 17 et le dimanche 18 juillet 2021 de 10h à 14h.

Enfin, la circulation sera interdite rue de la Libération le samedi 17 et le dimanche 18 juillet 2021 de 10h à 13h.