Béziers - Le BMC Béziers tout proche de l'exploit en élites à Trèbes (11) !

Le BMC Béziers tout proche de l'exploit en élites à Trèbes (11) !

Le Béziers Méditerranée Cyclisme termine sur le podium de cette course 1ère catégorie FFC, organisée ce dimanche 11 juillet par l'AS Carcassonne Cycliste.

Un beau plateau au départ de cette épreuve cycliste de haut niveau allait s'élancer pour 7 tours de circuit soit 122.5 km de course.

Dès le premier tour, les coureurs des DN1 de Blagnac et de l'Occitane allaient dynamiter la course, suivis de très près par l'équipe biterroise, qui lancera même une bordure au deuxième tour pour mettre à mal quelques leaders.

Il faudra attendre le quatrième passage sur la ligne d'arrivée pour que la bonne échappée de 11 coureurs se détache.

Dans ce groupe figurait 3 coureurs du BMC-Béziers jusqu'à deux tours de l'arrivée, où les nombreuses attaques de Geoffrey Rouat ont été fatales entre autres au champion régional élite et à Florian Gaillard.

Ce sont donc 7 coureurs qui entamaient le dernier tour de course : les narbonnais Alexandre CABRERA et Antoine GUESDON, les Biterrois Geoffrey ROUAT et Guillaume BONNET, les sociétaires du GSC Blagnac Lilian LANGELLA et Louis FERREIRA, et Nicolas GODIN de l'Occitane.

Guillaume et Geoffrey ont attaqué tour à tour et ont fait explosé le groupe de tête. Malheureusement à 5km de l'arrivée Alexandre Cabrera les contre, mais les deux coureurs biterrois sont revenus sur lui. Le craignant au sprint, les 3 hommes se sont observés dans le dernier kilomètre ce qui a permis le retour de Nicolas Godin qui dans l'emballage final l'emporte, reléguant Guillaume Bonnet et Geoffrey Rouat à la 2ème et 3ème place.

A noter la belle performance collective de la DN3 du BMC-Béziers :