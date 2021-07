Frontignan - Un nouveau test de piétonisation en cœur de ville

Un nouveau test de piétonisation en cœur de ville

Dans la continuité de l’expérimentation urbaine actuellement menée sur le parvis des ex chais Botta, quai Voltaire, jusqu’au 31 juillet prochain, la municipalité de Frontignan la Peyrade, en concertation avec les commerçants et acteurs locaux, pilote une nouvelle mise à l’essai de piétonisation aux abords de l’Hôtel de ville.

Ainsi, du 15 juillet au 15 août, tous les jeudis, vendredis et samedis, les jonctions entre, la rue de l’hôtel de ville et les rues Beaumelle, du plan de l’Oly et la place Jean-Jaurès ainsi que le passage de la place de l’hôtel de ville à celle du marché, coté Est (voir plan ci-joint), seront fermés à la circulation (des engins motorisés), de 18h à 23h.

La place Jean-Jaurès quant à elle, sur sa partie comprise entre la BNP et le Bistrot de Fanny, sera également fermée à la circulation (des engins motorisés), tous les jeudis de 18h à 23h.

Cette démarche innovante et concertée avec les commerces de proximité vise à :

Favoriser la reprise économique et commerciale en cœur de ville en permettant notamment aux commerçants de bénéficier de plus de chalandage,

Privilégier la déambulation des piétons et l’usage des modes de déplacements doux, en toute quiétude,

Améliorer le cadre de vie en réduisant les nuisances sonores et autres pollutions atmosphériques, visuelles…

Le tout avec pour ambition de donner à voir ce que pourrait être le visage du cœur de ville de Frontignan la Peyrade de demain.