Occitanie - Carole Delga, nouvelle présidente de Régions de France

Carole Delga, nouvelle présidente de Régions de France : « Je mets ma volonté et ma force de travail au service d'une nouvelle décentralisation, gage d'actions pour les Français »

A la suite de la première réunion de Régions de France après les élections régionales, ce vendredi 9 juillet à Paris, Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, a été élue à l'unanimité présidente pour une durée de 3 ans, aux côtés du président délégué, Renaud Muselier, président de Provence-Alpes Côte d'Azur.

« Dès le début de la crise sanitaire, les Régions ont confirmé leur capacité à agir rapidement, en s'adaptant avec efficacité à chaque situation. A ce titre, Régions de France a joué un rôle important de coordination et de dialogue avec le gouvernement. Je tiens ici à saluer l'engagement de Renaud Muselier lors de son mandat et je suis fière de partager avec lui la présidence lors de ces trois prochaines années.

Nous voulons envoyer un signal de responsabilité aux Français qui se sont majoritairement abstenus lors des dernières élections. Il faut plus de lisibilité pour une meilleure compréhension des Français. Il faut que nous répondions mieux aux problèmes quotidiens de nos concitoyens et que nous anticipions les grands changements dans notre société.

Pour cela, Il faut désormais un nouvel acte de décentralisation, auquel nous travaillerons très rapidement, au sein de Territoires Unis, avec l'Association des Départements, des Communautés et des Maires de France. Nous préparerons un livre blanc qui sera soumis à l'automne aux candidats à l'élection présidentielle.

Je suis convaincue que si nous repensons notre organisation, nous ferons avancer l'équipe France. Ce n'est qu'ainsi que nous rassurerons les Français et leur démontrerons l'utilité du vote. Nous faisons tous partie de cette équipe et nous engageons à créer une dynamique à énergie positive ! », a déclaré Carole Delga présidente de la Région Occitanie et de Régions de France.