Occitanie - Préparation d'une rentrée plus inclusive pour l'ARS

Préparation d’une rentrée plus inclusive

L’Agence régionale de santé Occitanie et l’Education Nationale renforcent leur engagement commun pour renforcer l’inclusion en milieu scolaire des enfants en situation de handicap. Plus de 250 places supplémentaires de Services d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) sont également créées pour la rentrée scolaire. C’est une illustration concrète des orientations du Conseil interministériel du handicap qui vient de réaffirmer ces priorités à l’inclusion.

Des mesures en faveur de l’école inclusive en Occitanie

En cette année 2021, un premier séminaire sur l’école inclusive a réuni l’ensemble des services départementaux et régionaux de l’ARS Occitanie et de l’Académie de Toulouse. Cette rencontre a permis de faire un premier bilan des actions communes portées par la convention partenariale et de renforcer la coordination des actions prioritaires qui sont déployés dans nos territoires. Cette démarche sera également conduite sur l’Académie de Montpellier.

En cette fin d’année scolaire, les Comités Départementaux du suivi de l’école inclusive se réunissent dans les départements de la région afin de préparer la rentrée scolaire 2021. C’est aussi l’occasion de rendre compte notamment aux associations d’usagers des actions mises en œuvre au cours de l’année scolaire 2020/2021.

La prochaine rentrée scolaire 2021 sera marquée par la mise en place de plusieurs dispositifs qui vont venir acter en profondeur le rapprochement entre l’école et les acteurs du médico-social dans un objectif commun en faveur de l’école inclusive :

Création de 26 équipes mobiles d’appui à la scolarisation : chaque département d’Occitanie pourra disposer d’équipes d’appui aux enseignants pour favoriser la scolarité des enfants en situation de handicap en classes ordinaires. Ces créations doublent le nombre d’équipes expérimentées depuis 2019.

Pour les enfants présentant un trouble du spectre de l’autisme :

Création de 4 nouvelles unités d’enseignement maternelle dans les départements de l’Aveyron, du Tarn, de la Haute-Garonne et des Pyrénées-Orientales, en complément des 19 déjà existantes. Ces nouvelles unités permettront de garantir une meilleure couverture

territoriale et donc une plus grande accessibilité de ces dispositifs pour les enfants présentant un trouble du spectre de l’autisme.

Création, en avance de phase, d’un dispositif d’auto-régulation à Firmi, dans le département de l’Aveyron. Destiné à des enfants présentant un trouble du spectre de l’autisme, ce nouveau dispositif permet l’intervention d’une équipe spécialisée auprès des enfants scolarisés en classe élémentaire.

Plus de 250 places supplémentaires de Services d’Education Spéciale et de Soins A Domicile (SESSAD) pour la rentrée scolaire

Pour accélérer le développement de solutions inclusives, l’ARS Occitanie a lancé en juin 2021 un appel à candidatures régional, pour la création de nouvelles places de services de type SESSAD en Occitanie.

Cet appel à candidatures s’inscrit pleinement dans les orientations nationales en faveur d’une transformation de l’offre médico-sociale via le développement d’un accompagnement au plus près des lieux de vie des enfants et des jeunes.

Une enveloppe régionale d’un montant de près de 5M€ est mobilisée pour le renforcement de cette offre, qui figure parmi les priorités du Projet régional de santé 2018-2022 en Occitanie.