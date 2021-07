Sète - Le Centre de loisirs des jeunes de la Police nationale de Sète inauguré sur le Lido

Le Centre de loisirs des jeunes de la Police nationale de Sète inauguré sur le Lido

C’est parti pour un été animé pour la jeunesse sur la plage du Lido, avec l‘inauguration ce matin du Centre de loisirs des jeunes de la Police nationale de Sète, qui accompagne les jeunes sétois depuis maintenant 21 ans.

Les jeunes âgés de 11 à 17 ans pourront y accéder sur inscription, du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30. Et participer tout au long de l’été à de nombreuses activités culturelles, sportives, aquatiques et ludiques, en lien avec la citoyenneté, le civisme et le respect d’autrui.

François COMMEINHES, Président de l’agglopôle et Maire de Sète, a salué cette structure pédagogique « qui propose aux jeunes de nombreuses activités mais surtout qui crée un lien social essentiel pour des centaines d’enfants et adolescents sétois, et notamment ceux issus des quartiers prioritaires que sont l’Ile de Thau et le centre-ville ».

Dans le cadre de l’appel à projet du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD), le CLJ est soutenu à hauteur de : 20 000 €.

Dans le cadre de l’appel à projet du contrat de ville, le Centre de Loisirs des Jeunes de la Police Nationale est soutenue à hauteur de :

12.000 € par l’Etat

5.000 € par la Ville de Sète,

5.000 € par Sète agglopôle méditerranée

20.000 € par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF)

Ainsi que la valorisation de l’action d’Hérault Sport du Conseil Départemental de l’Hérault et la précieuse participation des services techniques de la Mairie de Sète.